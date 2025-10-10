KuCoin Thailand สะเทือนตลาด! สั่งเพิกถอน SiriHubA และ SiriHubB มีผล 9 พฤศจิกายนนี้

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล KuCoin Thailand ประกาศเพิกถอนโทเคน SiriHubA และ SiriHubB อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุ 10 ตุลาคมนี้ เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขาย เหตุผู้ออกโทเคนยื่นขอเพิกถอนตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมเตือนนักลงทุนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงสูงของคริปโทเคอร์เรนซี
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล KuCoin Thailand ออกประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 แจ้งการ เพิกถอนโทเคนเพื่อการลงทุน SiriHubA และ SiriHubB ซึ่งออกโดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด (SPV77) ออกจากรายการสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนซื้อขายบนแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการ โดยจะมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.59 น.
ทั้งนี้ KuCoin Thailand ระบุว่า นักลงทุนสามารถซื้อขายโทเคนทั้งสองได้ คือวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 23.59 น. เป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้อีกภายในแพลตฟอร์มของบริษัท
“SPV77” ยื่นขอเพิกถอนเอง ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์
แหล่งข่าวภายใน KuCoin Thailand เปิดเผยว่า การเพิกถอนดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัท SPV77 ซึ่งเป็นผู้ออกโทเคน SiriHubA และ SiriHubB ได้ยื่นคำขอเพิกถอนต่อศูนย์ซื้อขายอย่างเป็นทางการ โดยดำเนินการตามข้อบังคับและขั้นตอนภายในของ KuCoin Thailand จนแล้วเสร็จ
ขณะที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ KuCoin Thailand ได้พิจารณาเอกสารประกอบทั้งหมดและมีมติให้อนุมัติการเพิกถอน ซึ่งถือเป็นกระบวนการปกติในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่สิ้นสุดวงจรการซื้อขาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจของผู้ออก
KuCoin เตือนนักลงทุน “คริปโตมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเงินทั้งหมดได้”
ในประกาศฉบับเดียวกัน KuCoin Thailand ได้ย้ำเตือนนักลงทุนว่า “คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด” พร้อมแนะนำให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน และเลือกลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้
นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ โดยประกาศชัดว่าไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผ่านส่วนบุคคลหรือ Private Key จากลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมแนะนำให้นักลงทุนเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการหลอกลวงทางไซเบอร์ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาหลักของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก
สัญญาณลอยแพโทเคนเพื่อการลงทุนในไทย “สะท้อนความเชื่อมั่นสินทรัพย์ดิจิทัล”
การเพิกถอน SiriHubA และ SiriHubB จาก KuCoin Thailand ถือเป็นสัญญาณสำคัญของการปรับสมดุลตลาดโทเคนเพื่อการลงทุนในประเทศ หลังจากช่วงปี 2566 - 2567 ตลาดดังกล่าวเติบโตอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการเข้ามาของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก และโครงการที่มุ่งระดมทุนในรูปแบบโทเคนดิจิทัล
นักวิเคราะห์มองว่า การยื่นขอเพิกถอนโดยผู้ออกเอง อาจสะท้อนการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือการประเมินต้นทุนการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปในภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังมีความผันผวนสูง ขณะเดียวกัน การดำเนินการของ KuCoin Thailand ยังแสดงถึงมาตรฐานการกำกับดูแลที่รัดกุมและโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำลังผลักดันให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยยกระดับธรรมาภิบาลและการคุ้มครองผู้ลงทุน ขณะที่ภาพรวมตลาดโทเคนเพื่อการลงทุนในไทยกลับไม่ได้รับความนิยมอย่างที่ผู้ออกโทเคนได้โฆษณาชวนเชื่อไว้ ทั้งราคาซื้อขาย การทำกำไรของนักลงทุนที่ซื้อขายเหรียญ หรือแม้กระทั่งการ Staking หรือ Yield Farming
KuCoin Thailand ล้างกระดาน เล็งเดินหมากเชิงรุก เสริมภาพลักษณ์ศูนย์ซื้อขายโปร่งใส
แม้การเพิกถอนสินทรัพย์จะส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อผู้ถือโทเคน SiriHubA และ SiriHubB แต่ในมุมของภาพรวมตลาด การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางเชิงรุกของ KuCoin Thailand ในการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานการกำกับดูแลตามหลักสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบนิเวศคริปโตในประเทศไทยในระยะยาว