ตำรวจไซเบอร์บุกทลายขบวนการ “คริปโตเถื่อน” ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนทะลุพันล้านต่อเดือน!

ปฏิบัติการใหญ่ของ บก.สอท. เปิดโปงเครือข่ายบริษัทคริปโตเถื่อนใช้สินทรัพย์ดิจิทัลฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน จับกุมผู้ต้องหา 9 ราย ยึดบัญชีม้าและของกลางรวมกว่า 20 บัญชี เผยไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.
กองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.) หรือ “ตำรวจไซเบอร์” แถลงความสำเร็จครั้งใหญ่ หลังบุกทลายเครือข่ายบริษัทคริปโตเถื่อนที่ลักลอบดำเนินธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างชาติ มียอดเงินหมุนเวียนต่อเดือนสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
จากเหยื่อสูญ 3 ล้าน สู่ขบวนการฟอกเงินพันล้าน
ต้นเรื่องเริ่มจากผู้เสียหายรายหนึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินกว่า 3 ล้านบาท ตำรวจไซเบอร์จึงประสานความร่วมมือกับฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อติดตามเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
การสืบสวนพบว่า เงินที่ถูกหลอกจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีม้าในประเทศ ก่อนถูกถอนออกมาเป็นเงินสด แล้วนำไปซื้อคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดร่องรอยการเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการ “ล้างเงิน” ให้กับเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างแยบยลและต่อเนื่อง
เปิดโปงบริษัทคริปโตเถื่อนไร้ใบอนุญาต ก.ล.ต.
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่จดทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ลักษณะการดำเนินงานใกล้เคียง “ศูนย์แลกเปลี่ยนเถื่อน” ที่เปิดให้ลูกค้าซื้อขายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน (KYC)
ธุรกรรมจำนวนมากถูกโอนออกนอกประเทศ โดยมีรูปแบบเข้าข่าย “ฟอกเงิน” และ “หลบเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงิน” ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ปิดล้อม 7 จุดทั่วประเทศ จับ 9 ผู้ต้องหา-ของกลางอื้อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการพร้อมกัน 7 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ และชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 9 ราย พร้อมของกลางจำนวนมาก ได้แก่ โทรศัพท์มือถือจำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 22 เล่ม พร้อมทั้งบัตรเอทีเอ็มจำนวน 5 ใบ
ขณะที่ทั้งหมดถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาฟอกเงินและประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขยายผลยึดทรัพย์-เร่งคืนเงินเหยื่อ
นอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่ากำลังเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่ออายัดทรัพย์สินและคืนเงินให้กับผู้เสียหาย โดยคาดว่าเมื่อรวมบัญชีม้าและธุรกรรมทั้งหมด มูลค่าการหมุนเวียนของขบวนการนี้อาจพุ่งเกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี
อาวุธเด็ดเทคโนโลยีดิจิทัลเครื่องมือ "ฟอกเงินยุคใหม่"
คดีนี้สะท้อนถึงวิวัฒนาการของอาชญากรรมทางการเงินยุคดิจิทัล ที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือฟอกเงินและอำพรางเส้นทางธุรกรรมได้อย่างแนบเนียน หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง ก.ล.ต. และตำรวจไซเบอร์จึงต้องเพิ่มความเข้มงวดต่อการดำเนินงานของบริษัทคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต. ไทย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ และรักษาความปลอดภัยในโลกการเงินยุคใหม่