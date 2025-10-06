"โรม" จี้ "อนุทิน" แก้คอลเซ็นเตอร์เป็นนโยบายหลัก ซัดไม่จัดการโครงสร้างใหญ่ ถามหมายจับ "หม่องชิตตู่" ออกหรือยัง

"โรม" แปลกใจ "อนุทิน" ยังเงียบปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชี้ ควรเป็นนโยบายหลักรัฐบาล แนะเร่งสร้างมาตรการเชิงรุก มองยังขาดจิ๊กซอว์ใหญ่ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สืบเส้นทางการเงิน ซัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังอยู่ เพราะยังไม่จัดการโครงสร้างอาชญากร ถามออกหมายจับ "หม่องชิตตู่" แล้วหรือไม่ อาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 6 ต.ค. 2568 นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของรัฐบาล ว่า จนแปลกใจที่พรรคแกนนำหลักอย่างพรรคภูมิใจไทย และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูเงียบมากกับเรื่องนี้ ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยได้สำรวจแล้วหรือไม่ ว่าไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว และตนขอยืนยันว่านโยบายปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ควรเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เพราะการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ สุดท้ายก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจสีขาว
"ท่านอนุทินเงียบไปในเรื่องคอลเซ็นเตอร์ ท่านควรอาศัยจังหวะนี้มีมาตรการเชิงรุกปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาด เพื่อให้กลับมาสู่ความปกติเสียที" นายรังสิมันต์กล่าว
ส่วนที่ล่าสุดนายอนุทินเตรียมนั่งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางดิจิทัลนั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตอนนี้มีจิ๊กซอว์ที่หายไปภายใต้พรมแดนประเทศเรา มีคณะกรรมการเยอะแต่สิ่งที่หายไปคือการประสานงาน และการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่แค่ว่าเขามีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ไหน แต่รวมถึงเส้นเงินที่ข้ามไปมา มีลักษณะการส่งเงินไปยังประเทศอื่นที่รวดเร็วใช้คริปโตเคอเรนซี่ ซึ่งหากจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล นายอนุทินต้องสั่งการไปที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อแก้กฎกระทรวง โดยเฉพาะทราเวลลู(Travel Rule) ที่จะสามารถติดตามการใช้จ่ายผ่านคริปโตเคอเรนซี่ ซึ่งต้องรีบดำเนินการไม่จำเป็นต้องรอ พ.ร.บ.ปปง. คลอด เพราะสามารถแก้กฎกระทรวงและดำเนินการได้เลย
สิ่งที่ตนอยากเห็นคือการมุ่งทำลายโครงสร้างอาชญากรรม ตราบใดที่อาชญากรที่อยู่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ถูกทำลายล้างเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งส่วนนี้เป็นจิ๊กซอว์ที่ไทยยังไม่มี การจะทำให้กลไกดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยทั้งอัยการ ตำรวจ กระทรวงการต่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษและกลต. ทำงานร่วมกัน
" จิ๊กซอว์อีกตัวที่สำคัญคือ พวกตัวใหญ่ ๆ ที่เป็นเอเจนใหญ่ ๆ นายหน้าตัวเบิ้ม ๆ ขอไม่พูดซ้ำว่ามีใครบ้างพอพูดไปหลายรอบแล้วต้องเร่งปราบปราม บางคนหลบหนีไปแล้วจะต้องออกใหม่แดง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูเส้นทางการเงิน ว่าเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากน้อยแค่ไหน บางบริษัทสูงมาก 3.3 ล้านล้านบาท มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยอย่างไร " นายรังสิมันต์กล่าว
นายรังสิมันต์ ยังกล่าวต่อถึงกรณีที่คนไทย ยังถูกล่อลวงให้ไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ ที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังอยู่ การที่เคยไปลุยในเมียวดีก็ได้แค่ตัวเล็ก ๆ ไม่ได้จัดการโครงสร้างอาชญากรขนาดนั้น ซึ่งพลเอก หม่องชิตตู่ ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (บีจีเอฟ) ถูกทางการสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชี ถูกคว่ำบาตรในฐานะที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้ใหญ่โต เห็นมีการประสานไปยังอัยการ แต่ทุกวันนี้ออกหมายจับแล้วหรือยัง จึงขอใช้โอกาสนี้ในการติดตามว่า ตกลงแล้วจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่
"จึงอยากให้รัฐบาลของนายอนุทินเอาจริงเอาจังไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่ท่านเองก็รู้ ท่านอาจจะเพิ่งเคยเป็นนายกแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาก่อน ท่านรู้อยู่แล้วว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ร้ายแรงขนาดไหน " นายรังสิมันต์ กล่าว