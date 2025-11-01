กกท.เห็นชอบ พิคเกิลบอล เป็นกีฬา "ทยา"เดินหน้าจัดตั้งสมาคมฯ

‘ทยา ทีปสุวรรณ’อดีตรองผู้ว่า กทม. ขอบคุณ กกท. เห็นชอบ ‘พิคเกิลบอล’ เป็นชนิดกีฬา พร้อมเดินหน้าจัดตั้งสมาคมฯ
หลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ “กีฬาพิคเกิลบอล (Pickleball)” เป็น ชนิดกีฬา ที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทย ในการรองรับกระแสกีฬาแนวใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกีฬาทางเลือกที่เล่นได้ทุกวัย
นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานกลุ่ม Thailand Pickleball Championship และอดีตรองผู้ว่า กทม.เปิดเผยว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ท่านผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการบริหาร ที่ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงศักยภาพของกีฬาพิคเกิลบอล จนมีมติ เห็นชอบให้เป็น ‘ชนิดกีฬา’ อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นความหวังของนักกีฬาพิคเกิลบอลทั่วประเทศ สำหรับพิคเกิลบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยขยายวงกว้างขึ้น เพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
ทั้งนี้ กลุ่ม Thailand Pickleball Championship ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลักดันหลักในการยื่นเสนอให้จดตั้ง พิคเกิลบอล เป็นชนิดกีฬา จนผ่านมติรับการรับรอง ได้เตรียมความพร้อมในการยื่นจัดตั้ง ‘สมาคมพิคเกิลบอลแห่งประเทศไทย’ ต่อทันที เมื่อกระบวนการประกาศรับรองจาก กกท. เสร็จสิ้น โดยมีคณะทำงานและบุคคลจากหลายภาคส่วนร่วมอาสาขับเคลื่อน อาทิ สรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม คัทลียา แมคอินทอช ธนรักษ์ ธนันต์มณี วิเชียร์ วิฑูรย์เธียร วฤณดา สิงคิรัตน์ กณิการ์ วีรวรรณ ธนบดี รัศมิทัต ฐิติพันธุ์ ทรัพย์กล้า และแป้ง คงสิริ
นางทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า
“วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ก็เพื่อสร้างระบบที่ถูกต้องและยั่งยืน สนับสนุนนักกีฬาพิคเกิลบอลให้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต”
ก่อนหน้านี้ นางทยาและคณะยังได้ต้อนรับ ดร.ก้องศักดิ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมการแข่งขัน MLAB Thailand Pickleball Championship 2025 ที่สนาม Rugby School จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับคำชมว่า เป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย มีสนามแข่งขันพร้อมกันกว่า 16 สนาม และมีนักกีฬาเข้าร่วมจากนานาชาติกว่า 15 ประเทศ