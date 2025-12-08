“ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” ผู้บริหาร TIDLOR คว้ารางวัล

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR คว้ารางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards จากงาน SET Awards 2025 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
รางวัลนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของผู้นำรุ่นใหม่ ที่สามารถบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงท้าทาย พร้อมขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้าน Financial Inclusion ทั้งด้านธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกัน สร้างโอกาสทางการเงินที่เข้าถึงง่าย เป็นธรรมและโปร่งใส บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียล
ทั้งนี้ SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของบุคลากรในวงการตลาดทุน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่น ๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com