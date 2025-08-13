กรุงศรีเข้าซื้อหุ้น ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เพิ่ม 16.33%-หนุนขยายฐานลูกค้ากลุ่มนอกสถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)แจ้งการเข้าซื้อและรับโอนหุ้น 16.33% ของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) จาก Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. (SACA) ซึ่งทำให้กรุงศรีมีสัดส่วนการถือหุ้นราว 46.51% ของหุ้นทั้งหมดของ TIDLOR การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงทางการเงิน และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่ต้องการขยายโอกาสการเติบโตในกลุ่มผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TIDLOR แสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่ามีทีมบริหารที่แข็งแกร่งและสามารถปรับตัวได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย และในฐานะที่ TIDLOR เป็นผู้นำในธุรกิจ เราจึงได้เห็นนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่นำเสนอให้กับลูกค้าซึ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับธุรกิจในประเทศไทย กรุงศรีต้องการตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยเฉพาะรายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ยังไม่ได้รับบริการทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมหรือที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้าอีกด้วย
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน รู้สึกยินดีที่ธนาคารกรุงศรีเล็งเห็นและให้คุณค่ากับสถานะความเป็นผู้นำ รวมถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตของเรา ทั้งในด้านธุรกิจสินเชื่อและด้านการสร้างการเข้าถึงบริการประกันภัย การที่ธนาคารกรุงศรีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ TIDLOR ให้โดดเด่นในฐานะทางเลือกการลงทุนที่ดี ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ