SCGD รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards จาก SET Awards 2025

บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards จากเวที SET Awards 2025 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผ่านการให้ข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ครบถ้วน โปร่งใส รางวัลนี้ ยังสะท้อนถึงบทบาทของผู้บริหารในการให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SCGD สามารถขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รางวัลนี้ดังกล่าวยังสะท้อนถึงพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของ SCGD ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ESG) สะท้อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ อันเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์ที่รอบคอบและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว SCGD ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านผลประกอบการ ความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงแก่ผู้ลงทุน และบทบาทการเป็นผู้นำในธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป