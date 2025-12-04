ไทยออยล์รับ 2 รางวัลจาก SET Awards: : Business & Sustainability Excellence 2025

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล SET Awards: Business & Sustainability Excellence ประจำปี 2025 โดยมี คุณภูพิงค์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนองค์กร รับมอบรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability จาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณวันวิสาข์ ญาณจินดา ผู้จัดการฝ่ายการคลัง รับมอบรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations Awards จากคุณอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในงาน SET Awards ประจำปี 2025 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล SET Awards: Sustainability Excellence สะท้อนให้เห็นว่า ไทยออยล์รักษาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างโดดเด่น ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่เป็นเลิศ ดังนี้
• มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment): ไทยออยล์ยกระดับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ผ่านกลยุทธ์ 3Cs ประกอบด้วย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต (C1: Cut Down Existing Emission) การชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เหลืออยู่ (C2: Compensate Residual Emission) รวมถึงการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (C3: Control Future Emission) ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจมูลค่าสูงและธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ไทยออยล์พร้อมปรับเร่งเป้าหมาย Net Zero เป็นปี 2050 หากได้รับหากได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ และช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
• มิติด้านสังคม (Social): ไทยออยล์มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความผูกพันและการเติบโตร่วมกันในระยะยาว อาทิ การต่อยอดโครงการปลูกป่าเพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิตให้แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการจัดจ้างวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วม (Co - Benefit) ด้วยการต่อยอดโครงการเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น โครงการเพาะกล้าไม้ เป็นต้น พร้อมมีแผนที่จะขยายขอบข่ายการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตเพิ่มเติม การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
• มิติด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance): ไทยออยล์ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Empowering Strength for Powering Growth” หรือ “สร้างรากฐานที่มั่นคง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการบูรณาการหลักการ GRC (Governance – Risk & Internal Control – Compliance) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
รางวัล SET Awards: Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations Awards สะท้อนให้เห็นว่าไทยออยล์มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งในแง่ของการให้ความช่วยเหลือและการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ โปร่งใส และความทุ่มเทในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงศักยภาพของไทยออยล์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมการบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”