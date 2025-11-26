TIDLOR เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.34 บาทต่อหุ้น

บอร์ด "ติดล้อ โฮลดิ้งส์" อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 9 ธันวาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล 15 ธันวาคม นี้
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 984.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93.79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568
ล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ Tidlor Holdings ในครั้งนี้ มาจากเงินปันผลที่ได้รับจาก บมจ. เงินติดล้อ (“เงินติดล้อ”) สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งถือเป็นส่วนที่เหลือของเงินปันผลปี 2567 ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลของเงินติดล้อทั้งปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 55.8
ก่อนหน้านี้ เงินติดล้อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วในช่วงต้นปี 2568 เพื่อไม่ให้การจ่ายปันผลล่าช้า และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ฝ่ายบริหารจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง หลังจากปิดงบการเงินประจำปี และประเมินความจำเป็นในการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสม