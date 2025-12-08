หุ้นแกว่งตัวรอประชุมเฟด ชายแดนไทย-กัมพูชากลับมาตึงเครียด จับตา ครม.เศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์ฯ เผย แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งออกข้าง ปัจจัยต่างประเทศตลาดรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่ปัจจัยในประเทศระยะสั้นมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชากลับมารุนแรง ขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งออกข้าง นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ในเช้าวันพฤหัส ซึ่งตลาดคาดจะมีมติปรับลดดอกเบี้ย
ขณะที่ปัจจัยในประเทศในระยะสั้นอาจมีความเสี่ยงในจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยและกัมพูชา ที่กลับมารุนแรง ด้านประเด็นติดตามอื่น ๆ ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดจะพิจารณามาตรการส่งเสริมการออม ทั้งนี้ ภาพรวมยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนดัชนี
ด้านกลยุทธ์การลงทุนเน้น Selective buy แนะ SPRC จากประเด็นที่ซาอุฯ ประกาศปรับลดราคาครูดพรีเมียม มองว่าน่าจะเป็นบวกต่อค่าการกลั่นไตรมาส 1/69 และ ADVANC ปันผลสูง กำไรเติบโต ถ้ามีความชัดเจนโครงการ TISA น่าจะได้รับอานิสงส์ด้วย โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด