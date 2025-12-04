หุ้นปิดลบ 1.05 จุด แกว่งไซด์เวย์ AOT-PTT ดีดแรงสวนทางขาย Defensive จับตาการเมืองสัปดาห์หน้า

การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งออกข้าง โดยทำจุดสูงสุด 1,284.32 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,270.89 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 181 หลักทรัพย์ ลดลง 255 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 226 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ ประคองตัว มีการสลับกลุ่มซื้อขายหุ้น โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเด่นอาทิ AOT และ PTT จากปัจจัยเฉพาะตัว ขณะที่ Fund Flow ไหลออกจากกลุ่ม Defensive โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาล
สำหรับหุ้น AOT ได้แรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลังประเด็น Overhang หมดลงไป โดยเฉพาะการเจรจาแก้ไขสัญญาคิงเพาเวอร์ผ่านไปได้ด้วยดี รวมทั้งได้รับการปรับขึ้นค่า PSC สูงกว่าตลาดคาด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนอาจกลับมาหลังจากยกเลิกการเที่ยวญี่ปุ่น สะท้อนจากการจอง Slot เดือน ก.พ.-มี.ค.69 พบว่าจากจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากกว่า 15% YoY
ขณะที่ PTT เป็นการเก็งกำไรจากเงินปันผล รวมทั้งโครงการ TISA และกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงปลายปี โดยตลาดคาดว่าจะมีเม็ดเงินลวทุนไหลเข้าหุ้นปันผลสูง
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนียังแกว่งออกข้างประคองตัว ในแง่ของปริมาณการซื้อขายอาจไม่ได้ลดลงมาก แม้จะมีวันหยุดกลางสัปดาห์ โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตามมองว่าคงไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นมากนัก แต่หากมีประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน อาจกระทบกับราคาหุ้นรายตัว โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 6,403.35 ล้านบาท ปิดที่ 53.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,365.04 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,045.67 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,730.64 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,640.93 ล้านบาท ปิดที่ 166.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท