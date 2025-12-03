ลลิลฯ ปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัล นำเทคโนโลยีและดาต้าเสริมกลยุทธ์ทีมขาย

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาองค์กรให้คล่องตัวมากขึ้น ผ่านการปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลและระบบจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมขายและการตลาดสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมวางรากฐานการเติบโตของธุรกิจให้แข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “LALIN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและยกระดับการใช้ข้อมูลให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ลึกขึ้น ตั้งแต่การเลือกทำเล การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการดูแลลูกบ้านในระยะยาว เพื่อให้ทีมงานตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที
"ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ลงทุนพัฒนาระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ Customer Journey และพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้ Big Data และเครื่องมือ Data Analytics เพื่ออ่านแนวโน้มความต้องการในแต่ละทำเล การพัฒนา Digital CRM รวมถึงการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ซื้อบ้าน ช่วยให้ลูกค้าค้นหาโครงการและนัดหมายเยี่ยมชมได้สะดวก"
ทั้งนี้ บทบาทของ AI และ Data Analytics ภายในองค์กรถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็น “สมองกลาง” เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกจุดสัมผัสของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การกำหนดทำเลและระดับราคาที่เหมาะสม ไปจนถึงการบริหารคอนเทนต์และแคมเปญการตลาดบนสื่อดิจิทัล เป้าหมายสำคัญคือการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลจากฐานลูกค้าภายใน ระบบ CRM โซเชียลมีเดีย และพฤติกรรมการค้นหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มาประมวลผลเชิงสถิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านดีไซน์ การก่อสร้าง การตลาด และระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพรอบด้าน แนวทางดังกล่าวช่วยยกระดับทั้งประสบการณ์ลูกค้าและประสิทธิภาพทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน ทำให้การพัฒนาโครงการในแต่ละช่วงสอดคล้องกับความต้องการและระดับกำลังซื้อในพื้นที่มากขึ้น
สำหรับทีมขายและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้ในหลายมิติ ทั้งการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ Data Analytics และ CRM เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าให้ทีมขายเข้าดูแลอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการค้นหาโครงการ ช่วงเวลาที่ลูกค้ามีแนวโน้มตอบสนองสูง และประเภทแบบบ้านหรือช่วงราคาที่ลูกค้ามักสนใจ เพื่อนำมาปรับเนื้อหาการสื่อสารให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทั้งในเชิงข้อความ รูปแบบสื่อ และข้อเสนอทางการตลาด รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายมีข้อมูลที่แม่นยำก่อนให้คำปรึกษาทุกครั้งและเพิ่มโอกาสปิดการขายได้รวดเร็วกว่าเดิม
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มอง AI เป็น “ผู้ช่วยอัจฉริยะ” ที่ทำงานร่วมกับทีมเพื่อเสริมการวิเคราะห์ตลาดและดีมานด์ในแต่ละทำเล ช่วยประเมินแนวโน้มราคา กำลังซื้อ และข้อมูลเศรษฐกิจจากหลายแหล่ง เพื่อนำมาใช้วางแผนโครงการและกำหนดกลยุทธ์การขายอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน บริษัทเชื่อมระบบ Big Data และข้อมูลจากทุกช่องทางเข้ากับ Customer Journey แบบครบวงจร ตั้งแต่การเลือกทำเล การสื่อสารออนไลน์ ระบบ CRM ไปจนถึงบริการหลังการขาย ทำให้ข้อมูลทุกจุดสัมผัสถูกนำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และดีไซน์พื้นที่ใช้สอยให้ตอบโจทย์ Real Demand ได้อย่างชัดเจน โดยทิศทาง “Digital Strategy” ในระยะถัดไป บริษัทฯ จะมุ่งต่อยอดการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนล่วงหน้า การบริหารสต็อก และการยกระดับ CRM & CEM ภายใต้แนวคิด ESG พร้อมขับเคลื่อนงานร่วมกันแบบ Cross-functional เพื่อแปลงข้อมูลจริงเป็นคุณค่าใหม่ที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนายชูรัชฏ์ กล่าวสรุปว่า ในโลกที่ผู้บริโภคเริ่มค้นหาบ้านผ่านมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นลำดับแรก ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งกระบวนการ เพื่อก้าวให้ทันความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จึงเลือกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมงาน ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งมอบประสบการณ์บริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดหลัก “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เป็นหัวใจของทุกโครงการ เทคโนโลยีจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความตั้งใจนี้กับการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกวัน และเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของลลิลในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.lalinproperty.com ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด.