ลลิล ดัน “ไลโอ” บ้านหลังแรกสำหรับคนรุ่นใหม่ เจาะเรียลดีมานด์ พร้อมศักยภาพลงทุนระยะยาว

“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ทาวน์โฮม “Lio (ไลโอ)” เพื่อตอบโจทย์ตลาดบ้านหลังแรกที่กำลังเติบโต โดยชูจุดขาย “คุ้มค่าทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน” ภายใต้แนวคิด “Happiness of Living – Home Ownership for Wealth”
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “LALIN” กล่าวว่า จุดแข็งสำคัญของ Lio อยู่ที่ทำเลศักยภาพที่ตั้งอยู่ใกล้โครงข่ายคมนาคมหลัก รถไฟฟ้า ทางด่วน และศูนย์กลางเศรษฐกิจเมือง ทำให้โครงการมีโอกาสเติบโตด้านมูลค่าอสังหาฯ ต่อเนื่อง ในส่วนของดีไซน์และฟังก์ชัน เราใช้แนวคิด Maximum Space Approach โดยออกแบบพื้นที่ทุกตารางเมตรให้ใช้สอยคุ้มค่า รองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น Work from Home หรือการทำธุรกิจเสริม และมากไปกว่านั้น ในมุมของความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ราคาต่อฟังก์ชันการแข่งขันได้ในตลาด ขณะที่ยังคงคุณภาพวัสดุและการออกแบบที่เหนือกว่า โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ First Jobber และครอบครัวเริ่มต้น ที่กำลังมองหาบ้านหลังแรก โดย Lio ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงและต่อยอดมูลค่าในอนาคต ทั้งในแง่การอยู่อาศัยจริง การปล่อยเช่า หรือการขายต่อ
“Lio” ถูกวางตำแหน่งเป็นบ้านที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เหมาะกับทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) และผู้ซื้อเพื่อการลงทุน (Investment Demand) ซึ่งได้ออกแบบทางเลือกไว้สองสไตล์ที่ลงตัวกับความต้องการของครอบครัวในหลากหลายช่วงชีวิต โดยแบบ Lyon (ลียง) มาพร้อมพื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม. จัดฟังก์ชันครบครันด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2 คัน เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางและรองรับการใช้ชีวิตได้หลากหลายหลายมิติ ขณะที่แบบ Lille (ลีล) จะมีขนาดที่พอเหมาะแต่ครบครัน มาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอย 105 ตร.ม.ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 1 คัน เหมาะกับครอบครัวเริ่มต้น หรือผู้ที่มองหาบ้านหลังแรกที่ลงตัวทั้งฟังก์ชันและความคุ้มค่า โดยทั้งสองแบบสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
การพัฒนาแบรนด์ Lio อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงกลยุทธ์ของลลิลในการขยายพอร์ตโฟลิโอทาวน์โฮม เจาะตลาดเรียลดีมานด์ที่มีเสถียรภาพ พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโตระยะยาว ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่เข้าใจทั้งการอยู่อาศัยและมิติการลงทุน.