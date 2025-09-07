เปิดบ้านครั้งแรก! “ตั้ม วราวุธ” พร้อมแฟนสาวตัวจริง

“ตีท้ายครัว” สัปดาห์นี้ พิเศษสุดๆ บุกบ้าน “ตั้ม วราวุธ” นักร้องหนุ่มเสียงดีแชมป์ The Star ที่ขอเปิดบ้านหลังแรกครั้งแรกในชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ!
ไม่เพียงเท่านั้น ยังเซอร์ไพรส์สุดๆ เมื่อ “ตั้ม” ตัดสินใจเปิดตัว แฟนสาวตัวจริง ที่เส้นทางความรักเริ่มต้นจาก แฟนคลับ จนกลายมาเป็น แฟนขับตัวจริง งานนี้ 4 พิธีกร พี่โอ๋–พี่อาร์ต–พี่ป๋อ–พี่วิลลี่ ถึงกับหัวเราะ ยิ้มแซวกันทั้งบ้าน
นอกจากนี้ “ตั้ม วราวุธ” ยังเล่าอัพเดตสภาพร่างกาย หลังประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชน ที่ทำให้แฟนๆ เป็นห่วงกันทั้งประเทศ พร้อมเผยพลังใจที่ได้จากครอบครัว และแฟนสาวที่อยู่เคียงข้างไม่ห่าง
ปิดท้ายด้วยความสนุกจัดเต็ม ทั้งกับเพื่อนคนสนิทในวงการ “ซานิ” ที่พร้อมเผ่าจริงแบบไม่กัก เม้าท์แบบมันส์ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด!
ติดตามความอบอุ่นและเสียงหัวเราะทั้งหมดนี้ ได้ใน “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 ดูย้อนหลังทาง 3Plus และ YouTube: NGOA TV
📲 ติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดได้ที่
▶️ Facebook ตีท้ายครัว
▶️ Instagram @teetaikrua
▶️ TikTok @teetaikrua