ลลิลฯ ชี้ “รังสิต” ศักยภาพพุ่ง รับเติบโตดันดีมานด์แนวราบ พร้อมรุกเปิดบ้านคุณภาพตอบโจทย์ Real Demand

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เผยทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโซนรังสิตปี 2568 ยังคงสดใสต่อเนื่อง รับอานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การพัฒนาเมือง และเมกะโปรเจกต์ด้านไลฟ์สไตล์ ส่งผลให้ดีมานด์ที่อยู่อาศัยแนวราบพุ่งสูง โดยเฉพาะกลุ่ม Real Demand ที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัยจริงในระดับราคาที่จับต้องได้

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ออกแคมเปญพิเศษมอบ ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของลูกค้าในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมเดินหน้ายกระดับแบรนด์ด้วยบริการหลังการขายและประสบการณ์ผู้อยู่อาศัย นอกจากคุณภาพของบ้าน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดกิจกรรมในโครงการ รวมถึงการส่งเสริมการแนะนำปากต่อปาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นระยะยาว

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า ในปี 2568 พื้นที่ ‘รังสิต’ ยังคงเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพสูงของกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมที่ครอบคลุม ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดง-เขียว ทางด่วนโทลล์เวย์ และวงแหวนกาญจนาภิเษก รวมถึงการลงทุนของเอกชนขนาดใหญ่ เช่น Central M และ IKEA ทำให้รังสิตกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ในอนาคตอันใกล้ปัจจุบัน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มีโครงการที่ตอบโจทย์รอบรับทุก Segment จาก 3 แบรนด์ ประกอบด้วย บ้านลลิล Beyond Luxury of Living สง่างามเหนือระดับ บนอาณาจักรส่วนตัว ด้วยบ้านคุณภาพ ดีไซน์สไตล์ฝรั่งเศส ราคาเริ่มต้น 4-10 ล้านบาท, แลนซีโอ Perfection of Living ความสมบูรณ์แบบที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบเพื่อทุกคนๆในครอบครัว ราคาเริ่มต้น 3-8 ล้านบาท, ไลโอ Happiness of Living ความสุขที่ลงตัว กับทุกความต้องการของการใช้ชีวิต ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่แนวราบในพื้นที่รังสิต-ปทุมธานี, รังสิต-นครนายก, ลำลูกกา และคลองหลวงด้านมุมมองต่อการเติบโตของตลาดแนวราบที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ นายชูรัชฏ์ กล่าวว่า “จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ทำให้พบว่า Real Demand ยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ครอบครัวเริ่มต้น และกลุ่มที่ทำงานในเมืองแต่ต้องการพื้นที่ใช้สอยและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”โดยแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนผ่านแผนพัฒนาโครงการ ซึ่งเน้นการออกแบบภายใต้แนวคิด “Exquisite Designed Function” รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ห้องอเนกประสงค์สำหรับทำงานหรือขายของออนไลน์ จุดเชื่อมต่อ WiFi รองรับเทรนด์ ECO ด้วย EV Charger, ระบบหมุนเวียนอากาศ (Active Air Flow), สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ, ไฟ LED ทั้งหลัง และวัสดุสีทาภายนอกที่มีคุณสมบัติ Silver Nano ป้องกันเชื้อโรค“เรามองว่าการอยู่อาศัยไม่ใช่แค่การซื้อบ้าน แต่คือการใช้ชีวิตในชุมชนคุณภาพที่มีความสัมพันธ์ที่ดี เราจึงสร้างประสบการณ์หลังการขายที่จริงใจและต่อเนื่อง เพื่อให้แบรนด์ลลิลเป็นที่จดจำทั้งในฐานะผู้พัฒนา และเพื่อนร่วมทางในชีวิตของลูกค้า” คุณชูรัชฏ์ กล่าวสรุป