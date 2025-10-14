ลลิลฯ ปั้นคนคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตร “QLI Essential”

“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ เปิดอบรมหลักสูตร “QLI Essential เพิ่มพลังการทำงานด้วยคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และนวัตกรรม” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานทั้งด้านกระบวนการทำงาน ประสิทธิภาพ และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคปัจจุบัน
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “LALIN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เผยว่า “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เชื่อมั่นว่า "บุคลากรคุณภาพ" คือหัวใจขององค์กร แม้มีเทคโนโลยีหรือระบบบริหารจัดการที่ดีเพียงใด หากบุคลากรขาดการพัฒนา ย่อมไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้ หลักสูตร QLI Essential จึงเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรในการสร้างบุคลากรคุณภาพ ให้มีแนวคิดเชิงบวกและมีเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่ สุดแก่ลูกค้า และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว”
โดยแนวคิดของหลักสูตร QLI เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความจำเป็นที่องค์กรต้อง “ปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง” เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดย ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งหวังให้บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการทำงานของตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถมองเห็นจุดที่ควรพัฒนาและหาวิธีเพิ่มคุณภาพงานได้อย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก 3 ด้าน ได้แก่ Quality (คุณภาพ), Lean (ลีน) และ Innovation (นวัตกรรม) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อค้นหาวิธีปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มคุณค่างานด้วยการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนป้องกันปัญหาและยกระดับคุณภาพงานโดยรวม ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การประยุกต์แนวคิด Lean เพื่อระบุและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในงาน เช่น ขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น รวมถึงการฝึกกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อจุดประกายความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์
สำหรับการอบรมในครั้งนี้เน้นให้ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและ Workshop ที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ทันที ทั้งในรูปแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบแนวทางปรับปรุงร่วมกันในห้องเรียน และหลังจบการอบรม ผู้เข้าร่วมทุกคนได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการ QLI” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงานของตน โดยเน้นการระบุปัญหาที่ต้องปรับปรุงตามแนวคิด 8 Wastes และการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป (Kaizen) ซึ่งสามารถเห็นผลได้จริงในระยะสั้น เช่น การลดเวลาในการทำงาน หรือการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แผนเหล่านี้จะถูกนำไปติดตามผลในภายหลัง เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทำงานในอนาคต
นายชูรัชฏ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เป้าหมายของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ไม่ใช่แค่การพัฒนาบ้านให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังมุ่งสร้าง ‘บุคลากร' ให้มีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับองค์กรในทุกมิติ เพราะเมื่อบุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และมีความคิดสร้างสรรค์ ย่อมสามารถสร้างผลงานที่สะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน การจัดอบรมหลักสูตร “QLI Essential” จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ในการสร้าง “ทุนมนุษย์คุณภาพ” ที่ไม่เพียงส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับ เคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริหาร การบริการ และการพัฒนาโครงการที่มาจาก “บ้านที่คิดมาจากชีวิตจริง”
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามราย ละเอียด โทร.1778 หรือ www.lalinproperty.com ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด.