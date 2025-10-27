ลลิลฯ ชี้ตลาดบ้านแนวราบยังไปได้ อัดโปรสุดคุ้ม ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ที่ศูนย์สิริกิติ์

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มอบข้อเสนอสุดคุ้มในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48” ระหว่าง 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำโครงการบ้านคุณภาพกว่า 40 โครงการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาให้เลือกซื้ออย่างจุใจ พร้อมส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท และรับเพิ่ม iPhone17 มูลค่า 29,900 บาท เมื่อจองบ้านภายในงาน เพื่อมอบโอกาสสุดพิเศษให้กับผู้บริโภคที่กำลังมองหาบ้านเพื่อการอยู่อาศัย รองรับทุกฟังก์ชันของการใช้ชีวิตจริง
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า ตลาดบ้านแนวราบในปี 2568 แม้จะต้องเผชิญความท้าทายในหลายปัจจัย แต่ก็ยังมีกลุ่มกำลังซื้อที่ต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้มีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ และต้องการที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่ใช้ได้อย่างคุ้มค่าระยะยาว สามารถรองรับทุกฟังก์ชันของการใช้ชีวิต ทั้งการทำงาน การพักผ่อน ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทุกช่วงวัย อีกทั้งแนวโน้มการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ทั้งระบบรถไฟฟ้า ทางด่วน และถนนสายหลัก ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพของพื้นที่รอบกรุงเทพฯ เช่น บางนา รังสิต พระราม 2 และโซนตะวันตก ให้กลายเป็นทำเล ที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันสัญญาณบวกในภาคเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ ยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดบ้านแนวราบของไทย ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายทางการเงินที่เอื้อต่อการซื้อบ้าน ขณะเดียวกันสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างให้ความสำคัญกับสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษและการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV (Loan to Value) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจัยสนับสนุนทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมให้ตลาด Real Demand มีความต่อเนื่องและยังคงแข็งแกร่งในทุกสภาวะ
ในปีนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านแนวราบภายใต้แบรนด์ บ้านลลิล เดอะ เพรสทีจ, แลนซิโอ (Lanceo) และ ไลโอ (Lio) โดยยึดแนวคิด Human-Centric Design ที่ออกแบบบ้านจากความเข้าใจวิถีชีวิตจริงของผู้อยู่อาศัย ทุกโครงการมุ่งเน้นการสร้าง “บ้านที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน” ด้วยฟังก์ชันยืดหยุ่น อาทิ พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือพื้นที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการใช้วัสดุประหยัดพลังงานและระบบหมุนเวียนอากาศธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทั้งความสบาย ความคุ้มค่า และความยั่งยืนในระยะยาว
“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ยึดถือความใส่ใจในรายละเอียดเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวไทยในทุกมิติ ทั้งด้านฟังก์ชัน การใช้ประโยชน์พื้นที่ และสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านที่สะท้อนความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการอยู่อาศัยจริง พร้อมฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามช่วงวัยของสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้บ้านตอบสนองการใช้ชีวิตได้ครบถ้วนและคุ้มค่าในทุกด้าน”
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านคุณภาพ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษภายในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48” ระหว่าง 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท และรับเพิ่ม iPhone 17 มูลค่า 29,900 บาท สำหรับผู้ที่จองภายในงาน