RT ส่งสัญญาณ Q4 โตแรง ตุน Backlog กว่า 4.5 พันล.

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/68 คาดผลงานเติบโตสูงสุดในปีนี้ ทยอยรับรู้งานในมือต่อเนื่อง 27 งาน ลุ้นประมูลงานเพิ่มราว 3,000 ล้านบาท หนุน Backlog มูลค่า 4,528 ล้านบาท มุ่งเน้นรับงานคุณภาพ ควบคุมต้นทุน สร้างรากฐานการเติบโตแข็งแรง ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นระดับ 15-17% ด้านผลประกอบการไตรมาส 3/68 รายได้รวม 996 ล้านบาท กำไรสุทธิ 47 ล้านบาท โต 840%
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2568 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการโดดเด่นที่สุดของปี
โดยบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากงานใหม่ที่ลงนามในช่วงครึ่งหลังของปี เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งมีงานที่ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องอีก 27 งาน
ทั้งนี้ บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ 30 ก.ย. 68 มูลค่ารวม 4,528 ล้านบาท และมีแผนประมูลงานใหม่เพิ่มเติม มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนรายได้ที่รับรู้ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ งานอุโมงค์ส่งน้ำ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปถึงปี 2572
“ปีนี้ถือเป็นช่วงที่ RT ฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยบริษัทเดินหน้าวางฐานการเติบโตให้แข็งแกร่ง ผ่านการคัดเลือกงานที่มีคุณภาพ การควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม และการเสริมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องจักรเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาในระยะถัดไป กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการปี 2568 เติบโตจากงานในมือและงานใหม่ที่ทยอยเริ่มสัญญา ขณะเดียวกันบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส 4/68 ตั้งเป้าอยู่ที่ 15-17%”
ด้านผลประกอบการไตรมาส 3/68 บริษัทมีรายได้รวม 996 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 815 ล้านบาท จำนวน 181 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 22% และมีกำไรสุทธิ 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5 ล้านบาท จำนวน 42 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 840%