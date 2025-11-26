IOD ปัดข่าว JKN ได้ CG Score เต็ม 100 สี่ปีซ้อน แจงปี 67-68 ไม่ถูกประเมิน CGR เหตุเข้าข่ายเพิกถอน-ฟื้นฟูฯ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ว่า บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป [JKN] ได้รับคะแนน CG Score 100 เต็มติดต่อกัน 4 ปี และมีการกล่าวอ้างเชื่อมโยงบทบาทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นั้น IOD ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของบริษัท JKN เป็นดังนี้
- ปี 68: ไม่ถูกประเมิน เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
- ปี 67: ไม่ถูกประเมิน เนื่องจากเข้าข่ายฟื้นฟูกิจการ
- ปี 66: ได้ระดับ 4 ดาว (โดยมีเครื่องหมายดอกจันกำกับ) ซึ่งสะท้อนว่ามีประเด็นสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
- ปี 64 - 65: ไม่ถูกประเมิน เนื่องจากถูกเปรียบเทียบปรับโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
การรับรองมาตรฐานของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ของบริษัท JKN เป็นดังนี้
- ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 64 และใบรับรองครบกำหนดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 67 โดยบริษัทไม่ได้ยื่นต่ออายุการรับรองตามเกณฑ์ของโครงการ CAC จึงไม่มีสถานะเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองในปัจจุบัน และไม่สามารถกล่าวอ้างว่ามีการรับรองต่อเนื่องได้
IOD รวมถึงคณะกรรมการโครงการ CGR และ CAC ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ความเป็นอิสระ และการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ IOD มุ่งมั่นส่งเสริมมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้บริษัทไทยดำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างยั่งยืน