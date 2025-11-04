AIRA Group ยืนหนึ่งด้านธรรมาภิบาล คว้า CGR ระดับ “ดีเลิศ”

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIRA Group ระบุว่าบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report: CGR 2025) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การได้รับการประเมินในระดับดีเลิศด้าน CGR ในปี 2568 ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ AIRA ในการยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาวที่โดดเด่น จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 844 แห่ง เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน