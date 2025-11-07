STECON คว้าคะแนน CGR ในระดับ "ดีเลิศ”การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส

STECON คว้าคะแนน CGR ในระดับ "ดีเลิศ" พร้อม AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสตามหลัก ESG
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON (ชื่อย่อหลักทรัพย์) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) และติดอันดับ Top Quartile สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มากกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD ) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนั้น STECON ได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) จาก โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)” ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป