TEGH คว้า CGR ระดับ 5 ดาว ติดต่อกัน 3 ปี

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน และผู้นำด้านการผลิตพลังงานชีวภาพและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ได้รับการประเมิน การกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TEGH ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบูรณาการแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมแก่ผู้ลงทุน ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า