TACC สุดปัง! คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) และยังติดหนึ่งใน Top Quartile กลุ่ม Market Capitalization 1,501-3,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้