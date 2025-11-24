พาชมไอเดียสถาปนิกไทย คว้า3รางวัลTOSTEM Asia Design award 2025

ทอสเท็ม พาชมไอเดียสร้างสรรค์ กับ 3 ผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวไทย คว้ารางวัลในงาน TOSTEM Asia Design Award (TADA) 2025 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 กับงานประกวด ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อร่วมยกย่องเหล่าสถาปนิกที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับความสะดวกสบายและคุณภาพการอยู่อาศัย มีผลงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ที่เปลี่ยนนิยามการใช้ชีวิตโดยเชื่อมโยงเข้ากับผู้คน พื้นที่ และสภาพแวดล้อมผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์มีนวัตกรรม และมุ่งเน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง
นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป แบรนด์ ทอสเท็ม (TOSTEM) เปิดเผยว่า กิจกรรมการประกวด TOSTEM Asia Design Award (TADA) 2025 เป็นการประกวดสถาปัตยกรรมระดับเอเชีย ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ธีมหลัก “ARCHITECTURE THAT CONNECTS” โดยเชิญชวนสถาปนิกในเอเชียได้โชว์วิสัยทัศน์การออกแบบที่เชื่อมโยง “ผู้คน–พื้นที่–ธรรมชาติ” อย่างกลมกลืน โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 455 โครงการจากสถาปนิก 5 ประเทศ ทั่วเอเชีย ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย ร่วมส่งผลงาน โดยรางวัลนี้คือการเฉลิมฉลองสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Connected Living หรือ การอยู่อาศัยที่เชื่อมโยงซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญา TOSTEM ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติ พื้นที่ และชีวิต
ในปีนี้ทาง TOSTEM มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ชนะจากการประกวด TADA 2024 มาร่วมคัดเลือกผลงานของสถาปนิกที่ชนะรางวัลในปีนี้ด้วย โดยรางวัลในโครงการ TADA 2025 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ ประเภท BEST OF THE BEST : รางวัลสูงสุดสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี ประเภท BUILDING OF THE YEAR : มอบให้แก่ผลงานที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมและจิตวิญญาณของ CONNECTED LIVING ประเภท SUSTAINABLE LIVING AWARD : สำหรับการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน ประสิทธิภาพพลังงาน และการอยู่อาศัยในระยะยาว ประเภท NEXTGEN AWARD : รางวัลสำหรับสถาปนิกรุ่นใหม่ที่นำเสนอแนวคิดการออกแบบที่ท้าทายและมีวิสัยทัศน์ โดยเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวไทย สามารถสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 ผลงานด้วยกัน จากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล ประกอบไปด้วยผลงานดังนี้
รางวัล Building of the Year
ชื่อผลงานโปรเจกต์ LAAB is more โดยStudioSifah Co., Ltd.
สถาปนิกผู้ออกแบบคุณสีฟ้าศรชัยยืนและคุณวรรัตน์รัตนตรัย
ผลงานที่สร้างความประทับใจจากแนวคิดโครงการนี้หยิบเอา “ลาบ” อาหารเหนือที่หยั่งรากในวิถีชีวิต มาตีความเป็นพื้นที่สถาปัตยกรรม“บ้านลาบ” ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยออกแบบให้พื้นที่ทำลาบซึ่งเป็นศูนย์กลางของครอบครัว กลายเป็นหัวใจของบ้าน สถาปนิกใช้การเล่นระดับเพื่อแบ่งโซนส่วนตัวและสาธารณะอย่างนุ่มนวล ได้แรงบันดาลใจจาก“หลองข้าว” หรือยุ้งข้าวล้านนา และใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างอิฐบล็อกและเหล็ก ถ่ายทอดด้วยภาษาของบ้านไม้พื้นถิ่น สร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เคารพวิถีชีวิตดั้งเดิมและเชื่อมโยงผู้คนหลายรุ่นไว้ด้วยกัน
รางวัล Building of the Year
ชื่อผลงานโปรเจกต์ Veil House โดย ONE AND A HALF ARCHITECTS CO., LTD.
สถาปนิกผู้ออกแบบคุณวิชาญก่องนอกและคุณจารุพงศ์อึ้งศิริสกุล
ผลงานการออกแบบโครงการรีโนเวทในกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด“เมื่อความเป็นส่วนตัวมาบรรจบกับผืนป่า” สถาปนิกเลือกปรับปรุงโครงสร้างเดิมให้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ โดยใช้ผนังมีรูพรุนเป็น“ม่าน” กรองแสงลม และมุมมอง สร้างความเป็นส่วนตัวโดยไม่ตัดขาดจากบริบทโดยรอบ การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายในและสวนผ่านผนังกระจกขนาดใหญ่ ทำให้บ้านดู“หายใจได้” ไปพร้อมธรรมชาติ
รางวัล NEXTGEN
ชื่อผลงานโปรเจกต์ HIDDEN GROUND โดยArchitect COOLCREW
สถาปนิกผู้ออกแบบคุณเลิศชายเปรมสมบัติและคุณณิชารีย์แซ่เอี้ยว
สาขารางวัลใหม่ล่าสุดNEXTGEN Awardที่เปิดให้สถาปนิกหน้าใหม่ได้เข้าประกวดคอนเซ็ปต์สถาปัตยกรรม เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือประเดิมผู้ชนะปีแรกนี้ เป็นทีมจากประเทศไทยที่คว้ารางวัลพิเศษสำหรับสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ตีความแนวคิด“Connected Living”ได้อย่างน่าทึ่งบ้านหลังนี้ออกแบบให้ฝังตัวไปกับภูมิประเทศโดยรอบพื้นที่ภายในและภายนอกต่อเนื่องกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์TOSTEM ที่มีเฟรมบางเฉียบช่วยละลายเส้นแบ่งระหว่าง“ข้างใน”และ“ข้างนอก” เปิดรับแสงลมและทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างเต็มที่
ทั้ง 3 โครงการที่คว้ารางวัลของสถาปนิกชาวไทยสะท้อนแนวคิด“Connected Living” ผ่านการออกแบบที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ความยั่งยืนเป็นการสร้างสรรค์งานออกแบบดีไซน์โดยนำสินค้าของทาง TOSTEM มาใช้เป็นองค์ประกอบในงานออกแบบได้อย่างลงตัว มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับทิศทางของTOSTEMที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ เทคโนโลยีขั้นสูง และหลักการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ แสดงการผสานผลิตภัณฑ์ให้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยกระดับความสะดวกสบายและคุณภาพการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน