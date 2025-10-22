ททท. เปิดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงการทูตชู ‘Soft Power เสน่ห์ไทย’ สร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ “เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ด้วยการนำจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และสินค้าบริการที่มีคุณภาพซึ่งเป็น “เสน่ห์ไทย” หรือ Soft Power ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนที่มาเยือนจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติทางการทูต ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยได้อย่างทรงพลัง และสะท้อนอัตลักษณ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก
ททท. จึงได้ร่วมกับ บริษัท ครองประทีป จำกัด และ Nomad Media Thailand Chanel โดยคุณวารินทร์ สัจเดว จัดทำโครงการ “เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง” ภายใต้แนวคิด Cultural Diplomacy through Tourism Experience เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มากกว่าการเที่ยวทั่วไป โดยให้คณะทูตานุทูตได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ในแบบวิถีชีวิตชุมชน ดังนั้นเส้นทางการเดินทางจึงได้ออกแบบให้คณะทูตานุทูตมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น ทำให้การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การชม แต่เป็นความทรงจำที่สร้างความประทับใจ
สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง” ได้จัดทำเป็น 3 เส้นทาง โดยคัดเลือกเส้นทางจากเมืองน่าเที่ยว และเมืองหลัก ซึ่งแต่ละเส้นทางล้วนสะท้อนความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของไทยอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย
Wellness Tourism – Ratchaburi สัมผัสพลังบำบัดจากภูมิปัญญาไทย ผ่านกิจกรรม Must Tryผ่อนคลายด้วยการนวดแผนไทย พร้อมเรียนรู้การทำยาดม ยาหม่อง และขนมจากสมุนไพรพื้นบ้าน ที่หาได้ภายในชุมชน สัมผัสภูมิปัญญาการรักษาและดูแลสุขภาพแบบไทยๆ สะท้อนความเป็น Wellness Destination ที่ผสานสุขภาพและวัฒนธรรมอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเช้าของตลาดชุมชนริมธารชาวกะเหรี่ยง เปิดประสบการณ์ Must See ชมพิธีตักบาตรพระล่องแพ และ Must Buy ช้อปสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์ (รับชมบรรยากาศเส้นทางราชบุรีได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=mlEPp2U0l1Y)
Community Base Tourism – Phetchaburi เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงหมู่บ้านและมรดกวัฒนธรรมกับกิจกรรม Must Seek ตั้งแต่การเยี่ยมชมถ้ำเขาหลวง ไปจนถึงการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแหลมผักเบี้ย และถ้ำรงค์ พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นทั้งคาวหวานกับ Must Taste ไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วหัวตาล แกงหน่อส้ม ขนมตาล และน้ำสามรส เป็นต้น (รับชมบรรยากาศเส้นทางเพชรบุรีได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bktvGM85sQk
/ • Adventure ....)
Adventure Tourism – Chiang Mai เปิดประสบการณ์ Must Try เรียนรู้แม่ไม้มวยไทย ท่ามกลางธรรมชาติ โดยสุดยอดนักมวยไทยระดับตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” และลิ้มรสชาติอาหารเหนือแบบดั้งเดิม Must Taste ที่ได้รับการการันตีจากมิชลินไกด์ พร้อมพาไปเดินช้อปปิงสัมผัสบรรยากาศสุดอบอุ่นกลางเมืองเชียงใหม่ Must Buy ที่ตลาดจริงใจ ตลาดนัดเพื่อชุมชน
(รับชมบรรยากาศเส้นทางเชียงใหม่ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kHoppYnwcws)
หัวใจสำคัญของทุกเส้นทางคือกิจกรรม “5 Must Do in Thailand” ที่ออกแบบเพื่อให้คณะทูตานุทูตได้สัมผัสกับ “เสน่ห์ไทย” ผ่านอาหาร ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิถีชีวิตไทยในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วม แต่ยังช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวเชิงบวกไปสู่ประเทศต้นทาง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ก่อเกิดเป็น “ทูตท่องเที่ยวไทย” ที่พร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ
ททท. คาดหวังว่า นอกจากการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว โครงการนี้ยังจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผ่านการกระจายรายได้สู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปของดีจากชุมชน พร้อมประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน นับเป็นการบูรณาการ Soft Power เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป