“มิชลิน ไกด์” ปี 69 ร้านอาหาร 137 แห่งในไทย คว้ารางวัล “บิบ กูร์มองด์” มี 13 ร้านชวนชิมติดโผครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คู่มือ “มิชลิน ไกด์” ประเทศไทย เผยรายชื่อร้านอาหารคุณภาพดี ที่ได้รับรางวัล “บิบ กูร์มองด์” ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 137 ร้าน โดยมี 13 ร้านชวนชิมติดโผครั้งแรก ได้แก่ ร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 ร้าน, พระนครศรีอยุธยา 1 ร้าน, เชียงใหม่ 3 ร้าน, นครราชสีมา 1 ร้าน, อุดรธานี 1 ร้าน, สุราษฎร์ธานี 2 ร้าน และพังงา 1 ร้าน งานนี้สายกินไม่ควรพลาดตามรอยมิชลิน ไกด์ ด้วยประการทั้งปวง

สำหรับร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “บิบ กูร์มองด์” ในคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2569 ประกอบด้วย

• 44 ร้าน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน)
• 8 ร้าน ในพระนครศรีอยุธยา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)
• 18 ร้าน ในเชียงใหม่ (ติดอันดับครั้งแรก 3 ร้าน)
• 5 ร้าน ในชลบุรี
• 28 ร้าน ใน 4 เมืองตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน” [ 11 ร้าน ในขอนแก่น, 8 ร้าน ในนครราชสีมา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน), 3 ร้าน ในอุบลราชธานี และ 6 ร้าน ในอุดรธานี (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน) ]
• 2 ร้าน ในเกาะสมุย
• 7 ร้านในสุราษฎร์ธานี (ติดอันดับครั้งแรก 2 ร้าน)
• 6 ร้าน ในพังงา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)
• 19 ร้าน ในภูเก็ต


โดยร้านอาหารซึ่งได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ล่าสุด มีทั้งร้านระดับภัตตาคาร ไปจนถึงร้านอาหารขนาดเล็กเรียบง่าย และร้านอาหารริมทาง ครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลายรวม 15 ประเภท อาทิ อาหารเอเชีย, อาหารใต้, อาหารอีสาน, อาหารทะเล, อาหารเหนือ, อาหารไทย-จีน, อาหารไทยร่วมสมัย, อาหารยุโรปร่วมสมัย, อาหารเวียดนาม และของกินเล่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ร้านอาหารซึ่งได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ประจำปี 2569 โดยติดอันดับในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย’ เป็นครั้งแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ร้าน ได้แก่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล:

• จาน บาย คุณจิ๋ม ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารใต้แท้ ๆ และอาหารไทย-จีน มีเมนูอาหารที่โดดเด่นด้วยกะทิคั้นสดซึ่งช่วยยกระดับทั้งอาหารคาวและของหวานได้อย่างดี

• แก้วลูน ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นเหมือนทานอาหารที่บ้าน นำเสนอสูตรอาหารพื้นบ้านจากนครศรีธรรมราชและสุโขทัย โดยเชฟได้แรงบันดาลใจจากสูตรดั้งเดิมของคุณยาย เมนูจะเปลี่ยนทุกสองเดือน


• โกหลุ่น ร้านขนมจีนไหหลำเลื่องชื่อ โดดเด่นด้วยเมนู สุดพิเศษที่มีให้เลือกทั้งน้ำซุปข้นกลมกล่อมและน้ำใส เสิร์ฟคู่กับหมูตุ๋น หัวไชเท้า และหมูกรอบ

• สรร ร้านอาหารที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นเพชรบุรีซึ่งหาทานได้ยาก โดดเด่นด้วยเมนูสูตรดั้งเดิมและวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่น เมนูแนะนำ ได้แก่ แกงหัวตาลหมูย่าง และกุ้งแม่น้ำทอดดอกเกลือ

§ พระนครศรีอยุธยา: 

• ขนมหม้อแกงแม่ยาย (สาขาไผ่ลิง) ร้านขนมบรรยากาศอบอุ่นที่เสิร์ฟขนมไทยแท้หลากหลาย 50 ถึง 70 รายการ ซึ่งล้วนรังสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยกะทิคั้นสดใหม่ ให้รสชาติที่เข้มข้นและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เมนูแนะนำ ได้แก่ ขนมหม้อแกง, เปียกข้าวฟ่าง, ถั่วแปบ และ เปียกปูน

เชียงใหม่: 

• ฉวี ร้านอาหารที่มอบประสบการณ์การทานอาหารที่อบอุ่นเป็นกันเอง อาหารทุกจานรังสรรค์จากความทรงจำวัยเยาว์หรือสูตรอาหารดั้งเดิม โดยเมนูจะเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลและวัตถุดิบท้องถิ่น


• เอื้องคำสาย ร้านอาหารที่นำเสนอตำรับอาหารเหนือดั้งเดิมซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเลือกใช้วัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่นที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน เมนูแนะนำ ได้แก่ ข้าวบ่าย (ข้าวเหนียวห่อใบตอง สอดไส้หมู ปลา หรือเนื้อวัว) และ แกงฮังเลเนื้อ ที่ใช้เนื้อส่วนอกของวัวท้องถิ่นเคี่ยวกับเครื่องแกงสูตรเฉพาะจนเข้าเนื้อ รสเปรี้ยวหอมมีเอกลักษณ์

• ก๋องคำ ร้านอาหารเหนือที่เสิร์ฟอาหารท้องถิ่นแท้ ตั้งแต่ แกงแค และ ตับหมูทอดน้ำพริกหนุ่ม ไปจนถึง จอผักกาด อาหารทุกจานปรุงตามสั่งและนำเสนออย่างเรียบง่าย

นครราชสีมา: 

• หนับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อและเครื่องในรสเลิศที่ส่งต่อความอร่อยผ่านน้ำซุปใสเคี่ยวนานด้วยถ่านไม้ จนได้กลิ่นหอมควันอ่อน ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ เมนูแนะนำ คือ เนื้อรวมลวก ที่โดดเด่นด้วยการรวมรสชาติของเนื้อตุ๋น เนื้อสด ลูกชิ้น และเครื่องในลวกจิ้ม คลุกเคล้าซีอิ๊วดำและน้ำมะนาวสด ให้รสชาติที่ทั้งเข้มข้นและกลมกล่อมลงตัวไม่เหมือนใคร


อุดรธานี: 

• ผัดไทยบัวแดง ร้านขนาดเล็กที่ดูเรียบง่าย แต่ครองใจคนในละแวกด้วยผัดไทยที่ผัดสดใหม่จานต่อจาน รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอมกระทะ พร้อมตัวเลือกท็อปปิ้งหลากหลาย ทั้งวัตถุดิบจากทะเล เนื้อสัตว์ และอีกมากมาย

พังงา: 

• กระชัง เขาหลัก ร้านอาหารที่เสิร์ฟซีฟู้ดสดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นปลาและกุ้งเป็น ๆ นำมาปรุงเป็นเมนู à la carte ที่ชูรสชาติของวัตถุดิบตามธรรมชาติ เมนูห้ามพลาด ได้แก่ ต้มกะทิใบเหลียงกุ้ง หอมมันกลมกล่อม และ โฉมงามย่างขมิ้น ปลากะมงพร้าวท้องถิ่นหมักเครื่องแกงห่อใบตองแล้วย่างจนหอมกรุ่น

สุราษฎร์ธานี: 

• ถึงพะงัน ร้านอาหารแบบเปิดโล่งที่เสิร์ฟอาหารจำกัดตามจำนวนที่แน่นอนในแต่ละวัน เมนูเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบสดใหม่จากตลาดและท่าเรือใกล้เคียง เสริมด้วยผลไม้ตามฤดูกาลและดอกไม้กินได้ที่ปลูกเองภายในสวน เมนูแนะนำ ได้แก่ ปลาใสอวนทอด และ หมึกกะปิน้ำดำ

• น้ำเพชร ร้านอาหารที่เน้นของสดจากท้องถิ่นเป็นหลัก น้ำพริกแต่ละชนิดโขลกสดใหม่ และทุกจานปรุงตามสั่งอย่างพิถีพิถัน เมนูห้ามพลาด คือ กุ้งผัดซอสมะขาม ที่หอมกลิ่นมะขามชัดเจน พร้อมรสหวานเปรี้ยวกลมกล่อมลงตัว


เกว็นดัล ปูลเล็นเนค (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ มิชลิน ไกด์ ทั่วโลก เปิดเผยว่า ข้อมูลร้านอาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ บิบ กูร์มองด์ ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแวดวงอาหารของไทย โดยครอบคลุมประเภทอาหารถึง 16 ประเภท และสะท้อนการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารสไตล์ Casual ที่บ่งบอกตัวตนเชฟอย่างชัดเจน

“นอกจากนี้ ยังมีร้านใหม่ ๆ ทั้งร้านริมทางและร้านอาหารขนาดเล็ก...เปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศวงการอาหารของไทยเต็มไปด้วยสีสัน คึกคัก และมีชีวิตชีวา พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพดีหลากประเภทในราคาที่เป็นมิตรได้อย่างสะดวกง่ายดาย” เกว็นดัล กล่าว

สำหรับผลรางวัล มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2569 จะมีการประกาศ รางวัลดาวมิชลิน และรางวัลพิเศษสำหรับบุคลากรแวดวงร้านอาหาร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ได้ทางเว็บไซต์: guide.michelin.com/th/th หรือติดตามข่าวสารล่าสุดของ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2569 ได้ทางเฟซบุ๊ค: facebook.com/MichelinGuideAsia





