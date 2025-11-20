“มิชลิน ไกด์” ปี 69 ร้านอาหาร 137 แห่งในไทย คว้ารางวัล “บิบ กูร์มองด์” มี 13 ร้านชวนชิมติดโผครั้งแรก

คู่มือ “มิชลิน ไกด์” ประเทศไทย เผยรายชื่อร้านอาหารคุณภาพดี ที่ได้รับรางวัล “บิบ กูร์มองด์” ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 137 ร้าน โดยมี 13 ร้านชวนชิมติดโผครั้งแรก ได้แก่ ร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 ร้าน, พระนครศรีอยุธยา 1 ร้าน, เชียงใหม่ 3 ร้าน, นครราชสีมา 1 ร้าน, อุดรธานี 1 ร้าน, สุราษฎร์ธานี 2 ร้าน และพังงา 1 ร้าน งานนี้สายกินไม่ควรพลาดตามรอยมิชลิน ไกด์ ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “บิบ กูร์มองด์” ในคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2569 ประกอบด้วย
• 44 ร้าน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน)
• 8 ร้าน ในพระนครศรีอยุธยา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)
• 18 ร้าน ในเชียงใหม่ (ติดอันดับครั้งแรก 3 ร้าน)
• 5 ร้าน ในชลบุรี
• 28 ร้าน ใน 4 เมืองตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน” [ 11 ร้าน ในขอนแก่น, 8 ร้าน ในนครราชสีมา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน), 3 ร้าน ในอุบลราชธานี และ 6 ร้าน ในอุดรธานี (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน) ]
• 2 ร้าน ในเกาะสมุย
• 7 ร้านในสุราษฎร์ธานี (ติดอันดับครั้งแรก 2 ร้าน)
• 6 ร้าน ในพังงา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)
• 19 ร้าน ในภูเก็ต
โดยร้านอาหารซึ่งได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ล่าสุด มีทั้งร้านระดับภัตตาคาร ไปจนถึงร้านอาหารขนาดเล็กเรียบง่าย และร้านอาหารริมทาง ครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลายรวม 15 ประเภท อาทิ อาหารเอเชีย, อาหารใต้, อาหารอีสาน, อาหารทะเล, อาหารเหนือ, อาหารไทย-จีน, อาหารไทยร่วมสมัย, อาหารยุโรปร่วมสมัย, อาหารเวียดนาม และของกินเล่น เป็นต้น
ทั้งนี้ ร้านอาหารซึ่งได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ประจำปี 2569 โดยติดอันดับในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย’ เป็นครั้งแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ร้าน ได้แก่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล:
• จาน บาย คุณจิ๋ม ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารใต้แท้ ๆ และอาหารไทย-จีน มีเมนูอาหารที่โดดเด่นด้วยกะทิคั้นสดซึ่งช่วยยกระดับทั้งอาหารคาวและของหวานได้อย่างดี
• แก้วลูน ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นเหมือนทานอาหารที่บ้าน นำเสนอสูตรอาหารพื้นบ้านจากนครศรีธรรมราชและสุโขทัย โดยเชฟได้แรงบันดาลใจจากสูตรดั้งเดิมของคุณยาย เมนูจะเปลี่ยนทุกสองเดือน
• โกหลุ่น ร้านขนมจีนไหหลำเลื่องชื่อ โดดเด่นด้วยเมนู สุดพิเศษที่มีให้เลือกทั้งน้ำซุปข้นกลมกล่อมและน้ำใส เสิร์ฟคู่กับหมูตุ๋น หัวไชเท้า และหมูกรอบ
• สรร ร้านอาหารที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นเพชรบุรีซึ่งหาทานได้ยาก โดดเด่นด้วยเมนูสูตรดั้งเดิมและวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่น เมนูแนะนำ ได้แก่ แกงหัวตาลหมูย่าง และกุ้งแม่น้ำทอดดอกเกลือ
§ พระนครศรีอยุธยา:
• ขนมหม้อแกงแม่ยาย (สาขาไผ่ลิง) ร้านขนมบรรยากาศอบอุ่นที่เสิร์ฟขนมไทยแท้หลากหลาย 50 ถึง 70 รายการ ซึ่งล้วนรังสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยกะทิคั้นสดใหม่ ให้รสชาติที่เข้มข้นและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เมนูแนะนำ ได้แก่ ขนมหม้อแกง, เปียกข้าวฟ่าง, ถั่วแปบ และ เปียกปูน
เชียงใหม่:
• ฉวี ร้านอาหารที่มอบประสบการณ์การทานอาหารที่อบอุ่นเป็นกันเอง อาหารทุกจานรังสรรค์จากความทรงจำวัยเยาว์หรือสูตรอาหารดั้งเดิม โดยเมนูจะเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลและวัตถุดิบท้องถิ่น
• เอื้องคำสาย ร้านอาหารที่นำเสนอตำรับอาหารเหนือดั้งเดิมซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเลือกใช้วัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่นที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน เมนูแนะนำ ได้แก่ ข้าวบ่าย (ข้าวเหนียวห่อใบตอง สอดไส้หมู ปลา หรือเนื้อวัว) และ แกงฮังเลเนื้อ ที่ใช้เนื้อส่วนอกของวัวท้องถิ่นเคี่ยวกับเครื่องแกงสูตรเฉพาะจนเข้าเนื้อ รสเปรี้ยวหอมมีเอกลักษณ์
• ก๋องคำ ร้านอาหารเหนือที่เสิร์ฟอาหารท้องถิ่นแท้ ตั้งแต่ แกงแค และ ตับหมูทอดน้ำพริกหนุ่ม ไปจนถึง จอผักกาด อาหารทุกจานปรุงตามสั่งและนำเสนออย่างเรียบง่าย
นครราชสีมา:
• หนับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อและเครื่องในรสเลิศที่ส่งต่อความอร่อยผ่านน้ำซุปใสเคี่ยวนานด้วยถ่านไม้ จนได้กลิ่นหอมควันอ่อน ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ เมนูแนะนำ คือ เนื้อรวมลวก ที่โดดเด่นด้วยการรวมรสชาติของเนื้อตุ๋น เนื้อสด ลูกชิ้น และเครื่องในลวกจิ้ม คลุกเคล้าซีอิ๊วดำและน้ำมะนาวสด ให้รสชาติที่ทั้งเข้มข้นและกลมกล่อมลงตัวไม่เหมือนใคร
อุดรธานี:
• ผัดไทยบัวแดง ร้านขนาดเล็กที่ดูเรียบง่าย แต่ครองใจคนในละแวกด้วยผัดไทยที่ผัดสดใหม่จานต่อจาน รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอมกระทะ พร้อมตัวเลือกท็อปปิ้งหลากหลาย ทั้งวัตถุดิบจากทะเล เนื้อสัตว์ และอีกมากมาย
พังงา:
• กระชัง เขาหลัก ร้านอาหารที่เสิร์ฟซีฟู้ดสดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นปลาและกุ้งเป็น ๆ นำมาปรุงเป็นเมนู à la carte ที่ชูรสชาติของวัตถุดิบตามธรรมชาติ เมนูห้ามพลาด ได้แก่ ต้มกะทิใบเหลียงกุ้ง หอมมันกลมกล่อม และ โฉมงามย่างขมิ้น ปลากะมงพร้าวท้องถิ่นหมักเครื่องแกงห่อใบตองแล้วย่างจนหอมกรุ่น
สุราษฎร์ธานี:
• ถึงพะงัน ร้านอาหารแบบเปิดโล่งที่เสิร์ฟอาหารจำกัดตามจำนวนที่แน่นอนในแต่ละวัน เมนูเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบสดใหม่จากตลาดและท่าเรือใกล้เคียง เสริมด้วยผลไม้ตามฤดูกาลและดอกไม้กินได้ที่ปลูกเองภายในสวน เมนูแนะนำ ได้แก่ ปลาใสอวนทอด และ หมึกกะปิน้ำดำ
• น้ำเพชร ร้านอาหารที่เน้นของสดจากท้องถิ่นเป็นหลัก น้ำพริกแต่ละชนิดโขลกสดใหม่ และทุกจานปรุงตามสั่งอย่างพิถีพิถัน เมนูห้ามพลาด คือ กุ้งผัดซอสมะขาม ที่หอมกลิ่นมะขามชัดเจน พร้อมรสหวานเปรี้ยวกลมกล่อมลงตัว
เกว็นดัล ปูลเล็นเนค (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ มิชลิน ไกด์ ทั่วโลก เปิดเผยว่า ข้อมูลร้านอาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ บิบ กูร์มองด์ ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแวดวงอาหารของไทย โดยครอบคลุมประเภทอาหารถึง 16 ประเภท และสะท้อนการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารสไตล์ Casual ที่บ่งบอกตัวตนเชฟอย่างชัดเจน
“นอกจากนี้ ยังมีร้านใหม่ ๆ ทั้งร้านริมทางและร้านอาหารขนาดเล็ก...เปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศวงการอาหารของไทยเต็มไปด้วยสีสัน คึกคัก และมีชีวิตชีวา พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพดีหลากประเภทในราคาที่เป็นมิตรได้อย่างสะดวกง่ายดาย” เกว็นดัล กล่าว
สำหรับผลรางวัล มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2569 จะมีการประกาศ รางวัลดาวมิชลิน และรางวัลพิเศษสำหรับบุคลากรแวดวงร้านอาหาร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ได้ทางเว็บไซต์: guide.michelin.com/th/th หรือติดตามข่าวสารล่าสุดของ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2569 ได้ทางเฟซบุ๊ค: facebook.com/MichelinGuideAsia