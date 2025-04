ครบทุกมิติของกระเบื้องสีขาว กับ ALL WHITE Collection กระเบื้องสไตล์เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยรายละเอียด จาก PARISCASA

บุญถาวร เปิดนิยามใหม่ความเรียบง่าย ด้วยรายละเอียดของดีไซน์สีขาวบริสุทธิ์บนพื้นผิวกระเบื้อง สะท้อนถึงความสงบ ความสง่างาม สัมผัสความหรูหราที่มากขึ้นด้วยมิติ และผิววัสดุที่ออกแบบผ่านนวัตกรรมชั้นสูง พร้อมเติมเต็มความเรียบง่ายในทุกมุมของบ้าน ด้วย ALL WHITE Collection ครบทุกมิติของกระเบื้องสีขาว จาก PARISCASAเพื่อเติมเต็มบ้านให้อบอวนไปด้วยความอบอุ่น ALL WHITE COLLECTION จาก PARISCASA จึงพร้อมจะตอบโจทย์ความต้องการด้วยกระเบื้องดีไซน์พิเศษ รังสรรค์ผ่านนวัตกรรมการออกแบบที่เหนือระดับให้ความเรียบง่าย เน้นรายละเอียดพร้อมเสริมความโดดเด่นของสีขาวให้ความรู้สึกทั้งความเรียบหรู สง่างาม และทันสมัย พื้นผิวมีมิติที่หลากหลาย ช่วยทำให้ห้องดูสว่าง และกว้างขวางขึ้น โดยผ่าน 3 สไตล์NEUTRAL WHITE — Sophisticated Luxury เสน่ห์แห่งความหรูหรา เรียบง่ายในแบบคลาสสิกของสีขาว ถ่ายทอดผ่านดีไซน์กระเบื้อง เน้นความโดดเด่นในทุกพื้นที่ เงางาม แวววาวเล่นแสงไฟ ช่วยสะท้อนความงดงามของสีขาวอย่างมีมิติ พร้อมเสริมด้วยลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงกะรัตเพชรและงานคราฟต์สุดประณีต เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความพิเศษให้กระเบื้องดูสวยหรู ไม่ซ้ำใครอย่างแท้จริงCOOL WHITE — Minimal Urbanistเป็นสีขาวอมเทาที่ตอบโจทย์ผู้ที่หลงใหลความเรียบง่ายและทันสมัย ด้วยดีไซน์แบบมินิมอลสไตล์คนเมือง ช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้กับพื้นที่ พร้อมมอบความสงบและยังเป็นดีไซน์ที่ดูสะอาดตา เหมาะสำหรับการตกแต่งแบบมินิมอล เน้นความเรียบง่าย แฝงด้วยกลิ่นอายของความทันสมัยWARM WHITE - Craft Comfortสีขาวอมครีมที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดดเด่นด้วยพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกเสมือนงานฝีมือจึงสะท้อนความนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเติมเต็มบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองในสไตล์เจแปนดิสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสความหรูหราสไตล์ Timeless Luxury ของสีขาวผ่าน All White Collection จาก PARISCASA ได้ที่บูธ F102/2 ที่งานสถาปนิก’68 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าหรือผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าภายในงานเท่านั้น รับส่วนลดทันที 15% พร้อมของที่ระลึกอีกมากมาย และสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าชมบูธ รับส่วนลด สำหรับกระเบื้อง PARISCASA และ GANI ทันที 5% ใช้ได้ที่บุญถาวรทุกสาขา หมดเขต 31 กรกฎาคม 2568พิเศษ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 พบกิจกรรม Design Trend 2025 เจาะลึกแนวคิด "Sustainable Tropical Architecture" โดย Dr. Tan Loke Mun สถาปนิกระดับโลก ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 14:00-16:00 น. และ ในเวลา 17:00-18:30 น. พบกิจกรรม Tile Runway ซึ่งเนรมิตพื้นที่บูธให้กลายเป็นแคตวอร์คงานประกวดแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ ที่เชื่อมโยงกระเบื้องเข้ากับโลกแห่งแฟชั่นจากความร่วมมือระหว่าง PARISCASA กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการออกแบบของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “แฟชั่น” และ “ดีไซน์กระเบื้อง” ที่แปลงลวดลายและพื้นผิวของกระเบื้องให้กลายเป็นแรงบันดาลใจบนรันเวย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานที่สามารถนำไปต่อยอดทางวิชาชีพได้ในอนาคตติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบุญถาวร ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.boonthavorn.com และ https://www.facebook.com/boonthavorn