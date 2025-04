“ทอสเท็ม” เปิดตัว TOSTEM’s new interior series ครั้งแรกในงาน “สถาปนิก'68”

เปิดเผยว่าที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงพื้นที่ใช้สอยทั้งภายนอกและภายในอย่างกลมกลืนและไร้รอยต่อ ‘โดยคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) เป็นสำคัญ โดยแคมเปญ Connecting Spaces of Living ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารสินค้ารุ่นใหม่ แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TOSTEM ในการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ“หัวใจสำคัญของแคมเปญใหม่นี้ คือการนำเสนอโซลูชันที่อยู่อาศัยที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นศูนย์กลาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างลงตัว โดย TOSTEM จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ผ่าน TOSTEM's new interior series ในงานสถาปนิก'68 (Architect Expo 2025) เป็นครั้งแรก”สำหรับการออกบูธในครั้งนี้ที่จะนำไปจัดโชว์ภายในงานสถาปนิก’68 ได้แก่นอกจากนี้ TOSTEM พร้อมจัดกิจกรรมทางการตลาดมามอบให้กับลูกค้าในงานสถาปนิก'68ครั้งนี้ อาทิสำหรับค่าผลิตภัณฑ์และค่าบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทอสเท็มทุกซีรีส์ ส่งเสริมการขาย,ลูกค้าเจ้าของบ้าน10 ท่านแรกที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์ทอสเท็มผ่านบัตรเครดิต ยอดขั้นต่ำ 50,000 บาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 4,000บาท,ลูกค้าเจ้าของบ้านที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ทอสเท็มแล้วแนะนำเพื่อนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทอสเท็มและชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 4,000 บาทต่อท่าน โดยโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่29 เมษายน- 31 ตุลาคม2568 ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายกล่าวว่าเรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าพันธมิตรในวงการออกแบบและก่อสร้าง นักออกแบบ สถาปนิกและอินทีเรียร์ดีไซเนอร์ที่มองหาโซลูชันที่ผสมผสานระหว่างความสวยงามและประสิทธิภาพโดยยังคงดำเนินการตามแผนการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาอสังหาฯที่ต้องการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนและเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการเปิดตัวPremiAL 100 ในปีที่ผ่านมาหรือกลุ่มลูกค้าที่สร้างบ้านเอง แต่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ และคุณภาพชีวิตรวมถึงแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเจ้าของบ้าน (Retails) มากขึ้นพร้อมขยายส่วนแบ่งการตลาดกลุ่ม Upper Mass - Luxury Segment ซึ่ง TOSTEMยังผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจขยายTOSTEM Studio ที่บริหารโดยตัวแทนจำหน่ายขยายโชว์รูมในพื้นที่จริงให้ครอบคลุมในต่างจังหวัดโดยเน้นหัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวเพื่อขยายตลาดลูกค้ากลุ่มที่อยู่อาศัย, รีสอร์ทและบริษัทรับสร้างบ้านในพื้นที่ดังกล่าว“มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมTOSTEM's new interior series ใหม่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้ในงาน สถาปนิก’68(Architect Expo 2025) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พ.ค.68ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 ทางเข้า 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี”