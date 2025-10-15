ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ เปิดรอบปฐมทัศน์ “ผีเบล” ภาพยนตร์สยองขวัญฆาตกรรมร่วมทุนสร้างไทย-ฮ่องกง

ฟิล์มเฟรม โปรดักชั่นส์ ร่วมกับ นิวสไมล์แลนด์ โปรดักชั่นส์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของฮ่องกง จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ “ผีเบล (Bryan Bell)” ภาพยนตร์สยองขวัญฆาตกรรมร่วมทุนสร้างไทย-ฮ่องกง จากนิยายออนไลน์สู่แผ่นฟิล์มภาพยนตร์ ผลงานการกำกับชิ้นแรกในไทย ของ ”สตีเฟ่น ยิป“ ผู้กำกับฯและนักเขียนบทมากประสบการณ์จากฮ่องกง เข้าฉาย 16 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
สตีเฟ่น ยิป ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ”ผีเบล (Bryan Bell) กล่าวว่า “ผีเบล เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ผมกำกับงานไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของหนังผีไทย ผสมผสานกับสไตล์การเล่าเรื่องแบบสืบสวนผสมสยองขวัญ โดยใช้สัญลักษณ์ดวงตาทำหน้าที่เป็นดวงตาที่ 3 คอยสะท้อนและทดสอบธรรมชาติของมนุษย์ ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับนิยายออนไลน์ Bryan Bell ที่อยู่ในเรื่อง ซึ่งเปิดเผยความจริงเมื่อ 5 ปีก่อน และนำพาแต่ละตัวละครไปสู่การพิพากษาแห่งโชคชะตา”
สตีเฟ่น ยิป ยังบอกอีกว่า… “การเลือกที่จะมากำกับภาพยนตร์ในประเทศไทย คือการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ ต้องการที่จะผสมผสานรูปแบบและประสบการณ์ที่มีมาให้เข้ากับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลงานร่วมกับนักทำหนังไทย เพื่อมอบประสบการณ์ภาพยนตร์สดใหม่สู่ผู้ชมทั้งไทยและทั่วโลก“
“ความตายของเธอคือจุดเริ่มต้นของความแค้น!“ นอกจากความสยองขวัญแล้ว “ผีเบล (Bryan Bell)” ยังถ่ายทอดเรื่องราวอันเข้มข้นสะท้อนประเด็นทางสังคมอย่างการล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้ง ได้ลุ้นระทึก นำทีมนักแสดง อย่าง “นิกี้ วรินท์รัตน์ ยลประสงค์” , พระเอกดาวรุ่งหน้าใหม่ “ดั่งปั้น-ไมเคิล โทมเสน” , “ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์” , “แจ๊ค แบล็คแจ๊ค” หรือ จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม และ “กิ่ง อารียา ผลฟูตระกูล”
เรื่องราวของเบล หญิงสาวสวยผู้พิการทางสายตากับสุนัขโดเบอร์แมน ชื่อ ไบรอัน ที่ได้ถูกฆ่าตายเมื่อ 5 ปีก่อน แถวๆ ร้านบาร์ชนบทในประเทศไทย โดยในขณะนั้นผู้ต้องสงสัย คือ คนจรจัด ที่ถูกตำรวจจับในข้อหานี้ ก่อนจะฆ่าตัวตายวันถัดมา
5 ปีต่อมาในปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวถูกพิมพ์ลงในหน้าเพจออนไลน์และมีผู้ติดตามมหาศาล โดยเรื่องนี้ถูกตีแผ่ออกมาว่า แท้จริงแล้วฆาตกรที่แท้จริง คือ หนึ่งในนักร้องนักดนตรีในวงซันชายแบนด์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน เบลแอบชอบนักร้องนำในวงและสนิทสนมกับทุกคน คนที่เขียนออนไลน์เรื่องนี้รู้ความจริงได้อย่างไร หรือผีเบลเป็นคนเขียน ทั้งหมดจึงเดินทางมาที่บาร์ชนบทในประเทศไทยซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ และพบว่าคนเขียนคือบุคคลที่เราคาดไม่ถึง
ผู้กำกับภาพยนตร์ :สตีเฟ่น ยิป
นักแสดง : นิกี้ QRRA-วรินท์รัตน์ ยลประสงค์ รับบท เบล
ดั่งปั้น ไมเคิล โทมเสน รับบท เรย์
ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ รับบท เชน
แจ๊ค แบล็คแจ๊ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม รับบท เฟรม
กิ่ง-อารียา ผลฟูตระกูล รับบท มีน
“ผีเบล” พร้อมปลุกความสยองขวัญ การทวงแค้นและหลอกหลอนให้ทุกคนได้ลุ้นระทึกกันในทุกโรงภาพยนตร์ 16 ตุลาคม นี้