SSP โชว์กำไรพุ่ง 230.8% หลัง Adder หมด

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดผลการดำเนินงาน Q3 มีกำไรหลักจากการดำเนินงานอยู่ที่ 119.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.8% เทียบไตรมาสก่อน หลัง Adder หมด ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 68 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและบริการอยู่ที่ 2,269.4 ล้านบาท อานิสงส์ Wind speed โรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทย ดีเยี่ยม ฟากบิ๊กบอส “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” คาด ไตรมาส 4/68 ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ผนวกกับการเริ่มรับรู้รายได้โครงการใหม่ โซลาร์ฟาร์ม LEO 2 ในประเทศญี่ปุ่น มั่นใจพร้อมเดินหน้าทยอย COD ต่อเนื่อง เข้าสู่โหมดการเติบโตครั้งใหม่
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวด 9 เดือน ปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและบริการ 2,269.4 ล้านบาท และมีกำไรหลักจากการดำเนินงานอยู่ที่ 382.2 ล้านบาท
ส่วนไตรมาส 3/2568 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและบริการ 742.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0% เทียบกับไตรมาส 2/2568 และมีกำไรหลักจากการดำเนินงานอยู่ที่ 119.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.8% เทียบกับไตรมาส 2/2568
ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 ได้แก่ การเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น, โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม มีค่าความเร็วลมสูงกว่าไตรมาสก่อน และการกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม หลังจากการปิดปรับปรุงในไตรมาส 1/68 และบางช่วงในไตรมาส 2/68 ตลอดจนการเริ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Repowering) ของโครงการ SPN และจากการเปิดดำเนินการตามปกติของโรงไฟฟ้าชีวมวลหลังจากปิดซ่อมบำรุงในไตรมาสก่อน รวมไปถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการใหม่ของโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย 4 โครงการ
สำหรับไตรมาส 4/2568 คาดว่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี โดยได้รับปัจจัยบวกจากช่วงไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่คาดว่าจะมีค่าแรงลมดีที่สุด เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม LEO 2 ในประเทศญี่ปุ่นได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 มีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าในระหว่างปีจะมีหลายปัจจัยกดดันก็ตาม
ล่าสุด บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2568 อายุหุ้นกู้ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.30 - 4.50%] ต่อปี สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 24 พฤศจิกายน 2568 โดยมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
“SSP กำลังก้าวเข้าสู่โหมดการเติบโตครั้งใหม่ ด้วยการขยายการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านผลงานในช่วงที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการเข้าประมูลโครงการใหม่ตุนเข้าพอร์ตได้อีกกว่า 400 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ pipeline ของเราได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน เรายังคงมุ่งมั่นหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารจัดเตรียมเงินลงทุน เพื่อเสริมทับการเติบโตของเราอย่างมั่นคง” นายวรุตม์ กล่าวในที่สุด
ปัจจุบัน SSP มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 365 เมกะวัตต์ และจะทยอย COD โครงการใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยมีแผนพัฒนามากกว่า 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 400 เมกะวัตต์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 790 เมกะวัตต์ ในปี 2573