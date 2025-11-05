”ธรรมนัส“ สั่งลุยปลูกต้นยูคาฯ บนคันนา เพิ่มรายได้เกษตรกร

”รมว.ธรรมนัส“ สั่งลุย โครงการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนา สร้างรายได้เพิ่ม เสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
วันที่ 5 พ.ย.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนาพัฒนาชีวิต สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนว่า โครงการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนา เป็น Quick Big Win Project ที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการสร้างรายได้เพิ่ม และเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งต้นยูคาลิปตัสจัดเป็นพืชเศษรฐกิจ ที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ทั้งต้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง อัตราการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของต้นยูคาลิปตัสที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นอีกแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรจากการขายคาร์บอน ซี่งสอดคล้องตามนโยบายคาร์บอนเครดิต ที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
"การส่งเสริมการปลูกพืชบนคันนา ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายข้าว ยังสามารถมีรายได้เพิ่มจากการขายไม้ยูคาลิปตัส และรายได้จากการขายคาร์บอนได้อีก สำหรับการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้จะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชนที่จะรับซื้อไม้จากเกษตรกร เพื่อกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป"ร.อ.ธรรมนัส กล่าว