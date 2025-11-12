TURBO กำไรสุทธิ Q3 พุ่ง 371%

เงินเทอร์โบ’ หรือ TURBO ผู้ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ประกาศผลงานไตรมาส 3/2568 มีรายได้รวม 762.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 125.7 ล้านบาท เติบโต 371.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากความต้องการสินเชื่อในระดับฐานรากยังสูง บวกกับการบริหารพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินลดลง ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงาน 9 เดือน 2568 เติบโตแข็งแกร่ง มีรายได้รวม 2,280.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% และกำไรสุทธิ 361.6 ล้านบาท เติบโต 311.7% คาดเติบโตต่อเนื่อง
นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) หรือ TURBO เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 125.7 ล้านบาท เติบโต 371.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการบริหารจัดการสินเชื่อในพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายได้รวม 762.9 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งสอดคล้องกับการปรับพอร์ตสินเชื่ออย่างระมัดระวังและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยในปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมา
ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,280.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% และมีกำไรสุทธิ 361.6 ล้านบาท เติบโต 311.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สะท้อนผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากความสามารถในการสร้างรายได้และกำไร ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนผ่านค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับโครงสร้างสาขาที่ทับซ้อน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 996 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัดทั่วประเทศ ในขณะที่พอร์ตสินเชื่อรวมสุทธิของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ 10,714.8 ล้านบาท หรือลดลง 3.7% จากสิ้นปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
เงินเทอร์โบฯ ยังคงมุ่งเติบโตด้วยกลยุทธ์ซึ่งเน้นบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการบอกต่อ และให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี โดยใช้ทีม In-house ในการพัฒนาระบบที่ยืดหยุ่น พร้อมนำระบบ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อควบคุมต้นทุน ล่าสุด บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขายประกันออนไลน์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตของรายได้จากธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน