TURBOรุกตลาดนายหน้าประกันวินาศภัยเต็มสูบ

"เงินเทอร์โบ"ประกาศเตรียมรุกตลาดนายหน้าประกันวินาศภัยเต็มสูบ ตั้งเป้าหมายขยายพอร์ตเติบโต 15-25% ต่อปี ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ชี้ธุรกิจมีศักยภาพสูง พร้อมเสริมแกร่งทั้งผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และพันธมิตรบริษัทประกัน ควบคู่ไปกับการขยายสาขา เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เดินหน้าเป้าหมายการเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า
นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) หรือ TURBO เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ วางแผนรุกธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยฯ อย่างเต็มที่ โดยตั้งเป้าหมายขยายพอร์ตเติบโต 15-25% ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยจะทำให้การซื้อประกันภัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทั้งการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวก ขณะเดียวกันจะขยายเครือข่ายร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
การรุกขยายตลาดนายหน้าประกันวินาศภัยของ TURBO สอดคล้องกับภาพรวมธุรกิจประกันภัย โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ชี้ว่านับจากไตรมาส 1 ปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ปี 2568 แม้ภาพรวมธุรกิจประกันภัยเติบโตเล็กน้อย แต่ตลาดประกันวินาศภัยซึ่งมี "ประกันภัยรถยนต์" เป็นผลิตภัณฑ์หลัก มีสัดส่วนตามมูลค่าเบี้ยประกันสูงสุดถึง 53.5 - 60.4% ของเบี้ยประกันภัยรวม โดยการขายผ่านนายหน้าถือเป็นช่องทางจำหน่ายที่มีสัดส่วนมากที่สุดในตลาดประกันวินาศภัย และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าว่า TURBO กำลังเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสุดในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตของรายได้ทั้งในส่วนของธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันภัยไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เงินเทอร์โบ” เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบยอดสินเชื่อคงค้างและชำระค่างวดผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอดจนกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาช่องทางการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดการวงเงินเองได้ เป็นต้น