CIMBT เปิดไฮไลท์รุกแบงก์แอสชัวรันส์-หนุนธุรกิจ Wealth -รายได้ค่าฟี-ตั้งเป้าปีหน้าเบี้ยปีแรกโตเท่าตัว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เผยแนวโน้มตลาดประกันชีวิตปีหน้า พบ 3 เทรนด์หลักมาแรง ประกันเน้นความคุ้มครอง ประกันมรดกและซื้อประกันออนไลน์ สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินและวางแผนส่งต่อทรัพย์สินในอนาคต
นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ Head, Affluent & Wealth Management ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) โดยมีธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance) เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า เพราะประกันชีวิตเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนความมั่งคั่งในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการด้านความมั่นคงทางการเงินและการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมีประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทั้งการออม การคุ้มครอง และการส่งต่อมรดก เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถวางแผนชีวิตและอนาคตได้อย่างมั่นคง
"ปัจจุบันโจทย์ของลูกค้าในการทำประกันเปลี่ยนไปเป็นการซื้อประกันที่เน้นเรื่องความคุ้มครองมากกว่าการออม จากเมื่อก่อนเทรนด์การทำประกันเพื่อได้รับความนิยม แต่ปัจจุบันจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่ลดลงโดยคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายลดลงอีกครั้งในปีนี้ รวมถึงมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาอย่างเรื่องของภาษีมรดกที่สามารถใช้การวางแผนด้านประกันเข้ามาเป็นประโยชน์ได้ และ เป็นต้น ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในแต่ละจังหวะชีวิตมากกว่า จึงร่วมมือกับพันธมิตร คือพรูเด็นเชียลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth ของธนาคารออกมา"
ทั้งนี้ การที่ธนาคารผลักดันธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ให้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจ Wealth มากขึ้นนั้น ถือเป็นการเติมเต็มให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนแล้ว ก็ให้ความสนใจกับเรื่องการประกันซึ่งความต้องการก็จะแตกต่างตามจังหวะอายุ และปัจจัยแวดล้อม ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันปีแรก ณ สิ้นปี 68 ที่ 670 ล้านบาท เติบโต 3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นส่วนของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 510 ล้านบาท ขณะที่เบี้ยประกัน Credit Life และเบี้ยประกันวินาศภัยนั้น มีการเติบโตต่ำเนื่องจากเป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับสินเชื่อมี่ปัจจุบันยังหดตัว โดยคาดการณ์ช่วงไตรมาส 4 ที่จะถึงนี้เบี้ยประกันจะเติบโตไดถึง 30%จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากธนาคารได้เตรียมผลิตภัณฑ์ที่น่าจะตรงใจลูกค้าไว้นำเสนอ และยังตั้งเป้าหมายเติบโตอีกเท่าตัวในปีหน้าด้วยเบี้ยประกันปีแรกที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท
พร้อมกันนั้น ธนาคารก็ให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Wealth จากปัจจุบันที่มีจำน100,000 แสนราย มีAum เกือบ 400,000 ล้านบาทอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นการขยายธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ไปในตัวเข่นกัน โดยปัจจุบัน 15%ของลูกค้ากลุ่ม Wealth เป็นลูกค้าประกัน และรายได้จากแบงก์แอสชัวรันส์อยู่ในสัดส่วน 30%ของรายได้ธุรกิจกลุ่ม Wealth
นางสิตางค์ ประดิษฐพงษ์ Head, Bancassurance Products ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า โจทย์ใหม่ของธนาคาร คือ การหันไปชูจุดเด่นเรื่องความคุ้มครอง และการส่งต่อมรดกของประกันชีวิต โดยเน้นเรื่องของการนำเสนอการบริหารภาษีมรดกโดยประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไฮไลต์ของซีไอเอ็มบี ได้แก่
ไทย ประกันชีวิต CIMB THAI Preferred Legacy 99/3 ประกันส่งต่อมรดก จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 3 ปี แต่คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี จุดเด่น คือ การส่งต่อมรดกได้เต็มจำนวนไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก หรือภาษีการรับให้ (Gift Tax) และสามารถส่งต่อทรัพย์สินได้มากกว่าเดิม ด้วยโอกาสสร้างเงินปันผล จากการลงทุนที่บริหารโดย Eastspring Investments อีกทั้งไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่เลือกอัตราเบี้ยปกติ
ประกันชีวิต CIMB THAI Wealthy Savings Plus 88/8 ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ เพราะเป็นประกันชีวิตที่ลูกค้าสามารถออกแบบความคุ้มครอง ให้เข้ากับสไตล์ของตัวคุณเพื่ออนาคตที่มั่นคง จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 88 ปี รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาประกันชีวิต ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุครบ 87 ปี หลังจากนั้น รับเงินก้อนใหญ่ เมื่อครบกำหนดสัญญา ด้วยเงินก้อน สูงถึง 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาประกันชีวิต ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี ความคุ้มครองชีวิตสูง มีหลักประกันให้คนข้างหลัง ทั้งนี้ กรณีเสียชีวิตทุกกรณี รับความคุ้มครองสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่ม สูงสุด 5600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาเพิ่มเติม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อ
ประกันชีวิต CIMB THAI Step Up Savings 14/6 จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี ให้ความคุ้มครองยาวถึง 14 ปี การันตีเงินคืนตลอดสัญญา ได้รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับเงินก้อนใหญ่ เมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 654% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 654% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) ลดหย่อนภาษีได้ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปี
“ลูกค้าประกันยุคใหม่หันมาช้อปผลิตภัณฑ์ประกันผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ธนาคารจึงนำข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และแผนคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ตอบโจทย์ที่สุด”