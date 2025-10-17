ประกันรถยนต์ อุ่นใจทุกเส้นทาง ด้วยบริการออนไลน์ที่เหนือระดับ

ถึงแม้ว่าจะขับขี่มานานหลายปี แต่ก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้ การทำประกันรถยนต์เอาไว้ จึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันทางการเงินได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้หากใครไม่เคยต่อประกันรถมาก่อนเลย ก็คงสับสนไม่น้อยว่าควรซื้อประกันรถยนต์แบบไหนถึงจะตอบโจทย์กับตัวเรามากที่สุด! ดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าประกันรถยนต์ออนไลน์ มีวิธีเลือกอย่างไรบ้าง
ไขข้อสงสัยประกันรถยนต์สำคัญแค่ไหน ?
ประกันรถยนต์เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองผู้ขับขี่จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป มีตั้งแต่ประกันที่คุ้มครองการชนแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงคุ้มครองการชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น ซึ่งการทำประกันรถยนต์เอาไว้ จะช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าประกันรถยนต์เป็นการลงทุนสำหรับป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้นั่นเอง
แนะนำประกันรถยนต์มีกี่ประเภท? ควรเลือกแบบไหนดี?
ประกันรถยนต์มีทั้งหมด 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ประกันรถยนต์ภาคบังคับ
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พ.ร.บ.รถยนต์ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องต่อประกันรถยนต์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนมีหลักประกันในเบื้องต้น ซึ่งประกันรถยนต์ภาคบังคับจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนนั่ง, คนขับ, คู่กรณี หรือบุคคลภายนอกก็ตาม แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ดังนั้นหากผู้ขับขี่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม จึงควรซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่ เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
• ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ด้วยตนเอง โดยราคาประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแต่ละแผนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ได้รับ ซึ่งประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีอยู่หลัก ๆ 4 ประเภท ได้แก่
• ประกันรถยนต์ชั้น 1
เป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด โดยคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี และอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี นอกจากนี้ยังคุ้มครองเหตุรถหายจากการถูกขโมย รวมไปถึงความเสียหายของรถยนต์ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติอีกด้วย ประกันชั้น 1 จึงเหมาะกับมือใหม่หัดขับ และผู้ขับรถยนต์หรูที่ต้องการความคุ้มครองรถยนต์เป็นพิเศษ
• ประกันรถยนต์ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการชนที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ขับขี่ชนเข้ากับเสาจราจร เป็นต้น นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ยังให้ความคุ้มครองอื่น ๆ อีกด้วย เช่น รถหาย หรือรถไฟไหม้ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จึงเหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์มาแล้วในระดับหนึ่ง
• ประกันรถยนต์ชั้น 3+
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองพิเศษกว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 เล็กน้อย กล่าวคือ จะคุ้มครองตัวรถยนต์ของผู้ทำประกันจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีด้วย ประกันรถยนต์ชั้น 3+ จึงเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ขับรถใหม่ในสภาพยังดีอยู่ และมีประสบการณ์ขับขี่มานานหลายปี
• ประกันรถยนต์ชั้น 3
ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์เก่าที่ไม่ค่อยใช้งานเป็นหลัก เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองเฉพาะตัวรถของคู่กรณีเท่านั้น แต่จะไม่คุ้มครองตัวรถยนต์ของผู้ทำประกัน ด้วยเหตุนี้ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3 จึงถูกกว่าเบี้ยประกันแผนอื่น ๆ
คลายข้อสงสัยซื้อประกันรถยนต์แล้วคุ้มครองทันทีเลยไหม?
เมื่อตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์แล้ว คุณจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองเลยทันที เนื่องจากบริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเริ่มคุ้มครองที่แตกต่างกัน เช่น หากซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ออนไลน์ กับทาง insurverse ในเบื้องต้นจะให้ความคุ้มครองเท่ากับประกันรถยนต์ชั้น 2+ ก่อน แต่เมื่อผลการตรวจสภาพรถผ่าน จึงจะเริ่มความคุ้มครองเป็นประกันชั้น 1
และในกรณีที่ซื้อประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 3+ หรือประกันชั้น 3 จะเริ่มคุ้มครอง ณ เวลา 16.30 ของวันที่เลือกคุ้มครองในกรมธรรม์
ชวนหาคำตอบประกันรถยนต์ไม่อนุมัติซ่อมเพราะเคลมบ่อยจริงไหม?
การที่ประกันรถยนต์ไม่อนุมัติซ่อมนั้นมีการพิจารณาร่วมกับปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม, ผู้ขับขี่แต่งรถเกินขอบเขตกว่าที่กฎหมายกำหนด, ใช้รถยนต์ผิดวัตถุประสงค์ โดยนำรถยนต์ไปขนของผิดกฎหมาย หรือใบขับขี่หมดอายุ เป็นต้น ดังนั้นหากสงสัยเพิ่มเติมว่ามีสาเหตุอะไรอีกบ้างที่ประกันรถยนต์ไม่อนุมัติซ่อม จึงควรสอบถามกับบริษัทประกันโดยตรง ก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์
วิธีเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่ใช่ ทำอย่างไร
หากกำลังมองหาประกันรถยนต์สักฉบับเพื่อความคุ้มครองที่ตอบโจทย์รถยนต์ของคุณ แต่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกซื้อประกันรถยนต์อย่างไรดี มาดูกันดีกว่าว่าวิธีเลือกซื้อประกันรถที่ใช่ ทำได้อย่างไรบ้าง
• เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ของแต่ละบริษัท - เบี้ยประกันรถยนต์แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์ แบรนด์รถยนต์ รวมไปถึงประวัติการขับขี่ ดังนั้นการเช็คเบี้ยประกันรถยนต์จากหลายบริษัทจะช่วยให้คุณได้ประกันในราคาที่ตอบโจทย์มากที่สุด
• ศึกษาความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละแผน - แผนประกันรถยนต์แต่ละแผนให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรศึกษาว่าแผนประกันแบบใดที่ให้ความคุ้มครองตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด
• ประกันที่มาพร้อมกับโปรโมชันมากมาย - บริษัทประกันบางแห่งให้ข้อเสนอที่ช่วยให้ผู้ซื้อประกันได้กรมธรรม์ในราคาถูกยิ่งขึ้น
