TURBO เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง80 สต.

"เงินเทอร์โบ" เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวันแรก ราคาเปิดอยู่ที่ 2.30 บาท เพิ่มขึ้น 53.33% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 1.50 บาท
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด(มหาชน) หรือ TURBO เปิดเทรดวันแรกด้วยราคา 2.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท หรือ 53.33% จากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 1.50 บาท
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30น. ราคาหุ้นอยู่ที่ 2.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.76 บาท หรือ 50.67% มูลค่าซื้อขาย 2,198.19 ล้านบาท
สำหรับ TURBO เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสินเชื่อโฉนดที่ดิน และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “เงินเทอร์โบ” ให้บริการผ่าน 996 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 54 จังหวัดในภูมิภาคหลักของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อทั้งของสาขาเดิม (Same Store Loan Growth) และสาขาที่ขยายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่
ทั้งนี้ TURBO มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 1,335 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 537 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุน 447.78 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KVISION) 89.22 ล้านหุ้น โดยเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนจากหุ้นใหม่ 671.67 ล้านบาท
โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,005 ล้านบาท มีธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะใช้ขยายธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก รวมถึงชำระคืนเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน