ตลท.รับหุ้น TURBO เริ่มเทรดวันแรก 30 ก.ย.ด้วยมาร์เก็ตแคป 4,005 ล้านบาท

นายสรวิศ ไกรฤกษ์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เงินเทอร์โบ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TURBO" ในวันที่ 30 กันยายน 2568 นับเป็นก้าวสำคัญที่ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนเพื่อนำไปขยายกิจการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทและเพิ่มโอกาสให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
TURBO เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสินเชื่อโฉนดที่ดิน และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "เงินเทอร์โบ" ให้บริการผ่าน 996 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 54 จังหวัดในภูมิภาคหลักของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อทั้งของสาขาเดิม (Same Store Loan Growth) และสาขาที่ขยายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่
TURBO มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 1,335 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 537 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุน 447.78 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KVISION) 89.22 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ผู้มีอุปการคุณ พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 กันยายน 2568 ที่ราคาหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนจากหุ้นใหม่ 671.67 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,005 ล้านบาท มีธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เงินเทอร์โบ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มองเห็นโอกาสธุรกิจจากการเติมเต็มช่องว่างของการให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ด้วยการเสนอสินเชื่อที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกวัน พร้อมใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว
โดยเงินระดมทุนครั้งนี้จะใช้ขยายธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก รวมถึงชำระคืนเงินกู้ธนาคารพาณิชย์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
TURBO มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา ถือหุ้น 74.02% 2) KVISION ถือหุ้น 4.98% และ 3) ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไป ถือหุ้น 21.00%
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หากคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 12.70 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 - เดือนมิถุนายน 2568) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้