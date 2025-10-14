“NestiFly” เปิดเกมใหม่ เพิ่มหุ้น mai เป็นหลักประกัน

"เนสท์ติฟลาย" เปิดเกมใหม่ เพิ่มหุ้น mai เป็นหลักประกัน ปรับเกณฑ์ลงทุนยืดหยุ่น พร้อมฟีเจอร์ตอบโจทย์นักลงทุนยุคดิจิทัล
บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด ผู้ให้บริการ StockLend by NestiFly แพลตฟอร์มสินเชื่อแบบ P2P รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อด้วยหุ้นเป็นหลักประกัน ขยายการลงทุนให้ยืดหยุ่นและครอบคลุมยิ่งขึ้น
เริ่มเดินหน้าขยายทางเลือกให้กับผู้กู้ ที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่อง ที่นอกจากจะสามารถนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้แล้ว ในวันนี้ได้เปิดรับหุ้นในตลาด mai เป็นหลักประกันได้เช่นเดียวกัน โดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องขายหุ้นในพอร์ตออกไปแม้แต่หุ้นเดียว ซึ่งบริการนี้มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 5.95% ต่อปี
สำหรับนักลงทุน (ผู้ปล่อยกู้) สามารถกำหนดเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการลงทุน ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผู้ขอสินเชื่อที่ต้องการเงินทุนอย่างเร่งด่วน และสร้างผลตอบแทนที่หลากหลายจากหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ขยายขอบเขตออกไป โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มเกณฑ์การลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม ให้ตั้งเกณฑ์การลงทุน 5 ข้อ ได้แก่
กลุ่มหุ้นที่ต้องการลงทุน (MAX60, MAX50, MAX40)
ระดับ LTV สูงสุด (30%–60%)
ระยะเวลาปล่อยกู้ (90, 180, 270 และ 365 วัน)
จำนวนเงินลงทุนสูงสุดต่อสัญญา (ไม่เกิน 50,000 บาทต่อสัญญา)
เกณฑ์การลงทุนใหม่เพิ่มเติม คือ กำหนดตามขนาดมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
TOP: หุ้นในตลาด SET ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท
MID: หุ้นในตลาด SET ที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 1,500–5,000 ล้านบาท และหุ้น mai ที่มูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านบาท
SMALL: หุ้นในตลาด SET และ mai ที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
การเพิ่มเกณฑ์การลงทุนและอัพเดตฟีเจอร์ใหม่นี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนให้มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการปล่อยกู้สูงสุดถึง 7.60% ต่อปี* แล้ว ยังก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อฝ่ายขอสินเชื่อไปพร้อมกัน ผ่านระบบการจับคู่สินเชื่อที่โปร่งใสและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
โดย นาย จิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด กล่าวว่า “NestiFly มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เพื่อสร้างระบบสินเชื่อแบบเปิดที่โปร่งใส ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและผู้กู้ในยุคดิจิทัล การเพิ่มหุ้น mai เป็นหลักประกันและปรับเกณฑ์การลงทุนครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการทำให้ตลาดสินเชื่อด้วยหุ้นเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กู้ที่ต้องการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย”
โดยเกณฑ์ใหม่เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดูรายชื่อหุ้นที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ที่ www.nestifly.com