ธอส. ประสบความสำเร็จ GO LIVE GHB SYSTEM อัปเกรดระบบ CORE BANK เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ธอส. GO LIVE ระบบ GHB System ภายใต้แนวคิด “Change for Sustainability เปลี่ยน…เพื่อความยั่งยืน” เพื่อยกระดับระบบ CORE BANK ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถทำธุรกรรมแรก (1st Transaction) ผ่าน Application : GHB ALL GEN ประสบความสำเร็จ สะท้อนความมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วและความต่อเนื่องของระบบในการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ GHB System โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานและพนักงานธนาคาร ร่วมกัน GO LIVE ระบบ GHB System ภายใต้แนวคิด “Change for Sustainability เปลี่ยน…เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นการอัปเกรดระบบ CORE BANK เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 09.15 น. ได้มีการทำธุรกรรมผ่าน Application : GHB ALL GEN ถือเป็นธุรกรรมแรก (1st Transaction) ได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ธอส. ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยการยกระดับ GHB SYSTEM จะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพ ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรม และรองรับการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ทั้งนี้ การ GO LIVE ระบบ GHB System ไม่เพียงแต่แสดงถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ ธอส.แต่ยังเป็นการตอกย้ำความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยในอนาคต ธอส. พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ ธอส. สามารถดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ต่อไป