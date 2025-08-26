CPANEL มั่นใจQ3ฟื้นต่อเนื่อง งานมือแน่น

"ซีแพนเนล" เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2568 สดใส ลุ้นผลงานเทิร์นอะราวด์ต่อเนื่อง เร่งส่งมอบงาน ทยอยรับรู้ราย Backlog แน่นกว่า 1,311 ล้านบาท เดินหน้าขยายฐานลูกค้า มุ่งเน้นบริหารจัดการต้นทุน เล็งธุรกิจเสริม สร้างการเติบโต ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2/2568 รายได้รวม 88 ล้านบาท พลิกทำกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท
นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) (CPANEL) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated Precast) ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2568 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถส่งมอบงาน รับรู้รายได้ ตลอดจนมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าของ CPANEL ให้มีความหลากหลาย อาทิ โครงการอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว-บริการ ค้าปลีก และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบระดับลักชัวรี ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) สูงถึง 1,311 ล้านบาท อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด มุ่งเน้นการเพิ่มสภาพคล่องจากการดำเนินงาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตในระยะยาว
อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมองหาโอกาสในการลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อลดความผันผวนจากการพึ่งพิงงานโครงการภาคอสังหาฯ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ประจำ เสริมฐานะการเงินให้มั่นคงในระยะยาว
“CPANEL ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่ และความต้องการของลูกค้าได้ในทุกด้านมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของมาตรฐานการผลิตที่สูง ดีไซน์-การใช้งาน ความแข็งแรง-ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-ประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่า ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ส่งผลให้ในปัจจุบัน Precast Concrete ของ CPANEL มีโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และคว้างานโครงการคุณภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”นายชาคริต กล่าว
ขณะที่ ผลประกอบการไตรมาส2 ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2 ล้านบาท