กรมพัฒน์ถกหอการค้าอังกฤษ-ไทย ยันทบทวนเปิดเสรีธุรกิจทุกปีดึงลงทุน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือหอการค้าอังกฤษ-ไทย (BCCT) ยันเดินหน้าทบทวนประเภทธุรกิจ ที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทุกปี เพื่อสร้างบรรยากาศในการเข้ามาทำธุรกิจ และดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุน และพัฒนาระบบออนไลน์ e-Foreign Business เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้ไทยเป็นจุดหมายด้านการลงทุนทั้งของอังกฤษและนานาชาติ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมได้ให้การต้อนรับ น.ส.ภิญญาภา สมพงษ์ ประธานหอการค้าอังกฤษ-ไทย (British Chamber of Commerce Thailand : BCCT) และคณะผู้บริหารจาก BCCT ร่วมกับ มล.ภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้หารือถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ใน 2 เรื่องสำคัญ คือ การรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและการทบทวนประเภทธุรกิจในบัญชีแนบท้าย (3) ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และการพัฒนาระบบออนไลน์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ e-Foreign Business เพื่ออำนวยความสะดวก และผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
สำหรับการรับฟังข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย และบัญชีแนบท้าย กรมได้ยืนยันว่า มีการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะธุรกิจที่ไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน ก็จะทำการทบทวน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำธุรกิจในประเทศไทย และช่วยผลักดันให้ต่างชาติเลือกปักหมุดไทยเป็นเป้าหมายหลักในการลงทุน ส่วนข้อเสนอของ BCCT ที่ขอให้การทบทวนกฎหมาย ต้องเป็นประเภทธุรกิจที่ไทยมีความพร้อมแล้ว ลดการกระจุกตัวของธุรกิจ สร้างผู้เล่นในตลาดให้หลากหลาย ลดการผูกขาด กรมพร้อมนำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนกฎหมายต่อไป
ส่วนการพัฒนาระบบ e-Foreign Business หลังจากเปิดใช้งานเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา นักลงทุนสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่กรม ลดขั้นตอนการเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานราชการ ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งกรม ได้ใช้โอกาสนี้ รับฟังข้อเสนอแนะจาก BCCT ถึงแนวทางพัฒนาระบบ e-Foreign Business ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
“กรมได้ยืนยันเจตนารมณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่หอการค้าอังกฤษ-ไทย ที่จะส่งเสริมและยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการลงทุน และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากสหราชอาณาจักรและนานาประเทศให้มองไทยเป็นโอกาสในการลงทุน ซึ่งหอการค้าอังกฤษ-ไทยจะได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อนำเสนอต่อกรมในลำดับถัดไป”นางอรมนกล่าว