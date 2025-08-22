รีแบรนด์ “GU Pay” สู่ “PayGenix” สู่เทคโนโลยีให้บริการด้านฟินเทค

“เทคลีด เอ็นพีเอ็น” รีแบรนด์ “GU Pay” สู่ “PayGenix” ยกระดับเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และการให้บริการด้านฟินเทคฃ สะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ TL ที่มุ่งสู่ธุรกิจ Tech ที่ทันสมัย มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือในระดับสากล
นายปานะ อำไพสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL อนุมัติเปลี่ยนชื่อ บริษัท จียูเพย์ จำกัด (GU Pay) เป็น “บริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด (PayGenix)” พร้อมเปิดตัวโลโก้และอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity) เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ TL ที่มุ่งสู่ธุรกิจ Tech ที่ทันสมัย มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งธุรกรรมได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้ GU Pay มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรปรับชื่อและตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกัน ฝ่ายบริหารจึงดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด (PayGenix)” อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวโลโก้และอัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity) เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ TL ที่มุ่งสู่ธุรกิจ Tech ที่ทันสมัย มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือในระดับสากล
สาหรับ GU Pay เดิมมีฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งในตลาดเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและคุ้นเคยกับการใช้บริการดิจิทัลอยู่แล้ว จุดแข็งนี้ทำให้ TL มองเห็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจการเงินยุคใหม่ และเชื่อมั่นว่า GU Pay จะเป็นฐานสำคัญในการขยายบริการสู่กลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น
โดยการรีแบรนด์สู่ PayGenix จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อ แต่คือการยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน ขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ต่อยอดการเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงเป้าหมายของ PayGenix ในการเป็น Fintech Solutions ที่พร้อมยกระดับทั้งลูกค้าและพันธมิตรไปด้วยกัน และในการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอก แต่เป็นการยกระดับ เทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการให้บริการด้านฟินเทค ของบริษัท ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด และรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ภายใต้ชื่อใหม่ PayGenix บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการชำระเงินที่ทันสมัย ครอบคลุม และปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการฟินเทคที่สร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรม และ ภายใต้อัตลักษณ์ใหม่ PayGenix ยึดมั่นในภารกิจในการส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และออกแบบโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ทุกบริการถูกพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ (Seamless) โปร่งใส และตอบโจทย์การใช้งานจริง เสริมพลังให้ผู้คนสามารถตัดสินใจและกำหนดอนาคตทางการเงินได้อย่างมั่นใจ สะดวก และสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน ภายใต้คำขวัญ ‘Simplified Smart Finance – การเงินที่เรียบง่าย ทันสมัย เพื่อทุกคน’ ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในโลกการเงินที่โปร่งใสและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน