สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมคณะอบรม พสศ. 2568 ศึกษาดูงาน “ไทยคม” อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดย คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2568 หัวข้อ “รู้ทันโลกการเงิน ทลายหนี้ สู่ความยั่งยืน” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ ที่ปรึกษา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บรรยายความเป็นมาของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมต่าง ๆ ของไทยคม รวมทั้งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจด้านอวกาศของไทยคม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม พร้อมกับเยี่ยมชมจานดาวเทียมรับสัญญาณของไทยคม และ Globalstar บริษัทสื่อสารผ่านดาวเทียมของสหรัฐ โดยได้รับการต้อนรับจากทีมงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และทีมงานสื่อสารองค์กร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)