“อรภัค สุวรรณภักดี” คว้ารางวัล Asian International Leadership Award ครั้งที่ 7”

นางสาวอรภัค สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาจีนฝานหรง (Fanrong Language School) ได้รับรางวัล Asian International Leadership Award ครั้งที่ 7 สาขา “ผู้นำแห่งความสำเร็จด้านบริหารการศึกษาเอกชน – สถานศึกษาเอกชนวิชาชีพนอกระบบ พณิชยการดีเด่นในอาเซียนสู่สากล”
รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับภูมิภาคและสากล โดยนางสาวอรภัค ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน นับเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมในแวดวงการศึกษาเอกชนไทย
ทั้งนี้ นางสาวอรภัค ได้เข้าพบคณะกรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีนางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ เพื่อหารือและสานต่อ “โครงการเรียนรู้ภาษาจีน” สำหรับผู้สื่อข่าวไทย