สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ LINE จัด Workshop เสริมเขี้ยวเล็บ LINE OA - OpenChat

วันที่ 8 สิงหาคม 2568 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ LINE ประเทศไทย จัดกิจกรรม “LINE Media Connect Day X สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” ให้ความรู้ WorkShop LINE OA และ LINE OpenChat ณ LINE ประเทศไทย เกษรทาวเวอร์ ชั้น 18
บรรยายโดย คุณอัยพัชร วรรคาวิสันต์ LINE Certified Coach ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และวิธีการใช้งาน LINE OA พร้อมต่อยอดไปสู่การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ LINE OA เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ
ต่อเนื่องด้วยการบรรยายโดย คุณรมิตา สว่างเกตุ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพันธมิตรและการตลาดบริการ LINE OpenChat ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่างครบครันของการใช้ LINE OPEN CHAT เพื่อสร้าง Community ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายได้ และมีความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สำหรับ กิจกรรม “LINE Media Connect Day X สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” ได้รับเกียรติจาก คุณณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) LINE ประเทศไทย , คุณณัฐนันท์ ตันตินิพันธุ์กุล Head of PR (หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร) LINE ประเทศไทย, คุณรมิตา สว่างเกตุ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพันธมิตรและการตลาดบริการ LINE OpenChat และคุณอัยพัชร วรรคาวิสันต์ LINE Certified Coach ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดย คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณจีรายุทธ จันทรงสกุล, คุณวุฒิณี ทับทอง, คุณณปภัช จันทร์อุดม, คุณอนิสา มอญฤทธิ์ และสมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้