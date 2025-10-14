PCE จัดกิจกรรม “โครงการสมาชิกสัมพันธ์” ขอบคุณเกษตรกร

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล (ที่3จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการสมาชิกสัมพันธ์” โดยมีนายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (ตรงกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล (ที่2จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) ให้การต้อนรับ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีสื่อสารทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ความยั่งยืนตามหลัก ESG และมาตรฐาน RSPO โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจว่าการผลิตที่โปร่งใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการขยายตลาดสู่ระดับสากล
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PCE ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้