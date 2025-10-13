OR คว้ารางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิต ปี 2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ธุรกิจยั่งยืน

ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2568 ให้แก่ นางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในงาน “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
นางสาววรรณวิสาข์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 นี้ OR ได้รับรางวัล 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ T-VER Solar (Phase II): การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในหลายพื้นที่ของ OR เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิล โดยได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต 3,518 ตัน CO₂e (ครั้งที่ 1) และ โครงการ T-VER Biofuel: การส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (B10, B20, E20, E85) ทดแทนเชื้อเพลิงพื้นฐานในสถานี PTT Station ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต 1,045 ตัน CO₂e (ครั้งที่ 1) ซึ่งทั้งสองโครงการนับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในภาคการผลิตและการใช้พลังงานของผู้บริโภค สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจที่สร้างสมดุล เศรษฐกิจ–สังคม–สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนพันธกิจของประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
การได้รับรางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิตในปีนี้ ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ OR แต่ยังแสดงถึงการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย