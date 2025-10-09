AOTเผย “สำนักงานใหญ่ -4 สนามบิน”คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย

สำนักงานใหญ่ AOT และสนามบิน 4 แห่ง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2568
นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. เป็นผู้แทน AOT รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ระดับประเทศ (Thailand Safety Award) ประจำปี 2568 จาก นายบุญธรรม ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ซึ่งสำนักงานใหญ่ AOT ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศ (ระดับทอง) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่ AOT
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานของ AOT อีก 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ติดต่อกันเป็นปีที่ 16 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศ (ระดับทอง) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศ (ระดับทอง) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับรางวัลฯ ระดับจังหวัด ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า AOT ได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการดูแลบุคลากร รวมทั้งคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นนำแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซึ่งบุคลากรถือเป็นพลังสำคัญที่สนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของ AOT ในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไป