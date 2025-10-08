ด่วน!สนามบินภูเก็ตปิดใช้รันเวย์ เครื่องบินทหารเกิดล้อไม่กาง กระทบ 17 เที่ยวบิน

สนามบินภูเก็ต แจ้งปิดใช้ทางวิ่ง 3 ชั่วโมง เร่งเคลื่อนย้าย เครื่องบินทหารกีดขวาง หลังเกิดขัดข้อง ล้อไม่กาง ขณะลงจอด เบื้องต้น กระทบ 17 เที่ยวบิน ขึ้น-ลงไม่ได้
วันนี้ ( 8 ตุลาคม 2568) เวลา 11.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้รับแจ้งเหตุอากาศยานทหารแบบ CESSNA 337 ของกองทัพเรือ (ทร.) เกิดเหตุ ล้อไม่กางขณะทำการลงจอด บนทางวิ่งท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน พร้อม ออกประกาศปิดทางวิ่งเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นผิวทางวิ่ง
การเคลื่อนย้ายดำเนินการภายใต้การประเมินร่วมระหว่างนักบิน ช่างอากาศยานทหารเรือ และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน โดย ทภก. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตามที่ร้องขอ พร้อม จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ทำการ ถ่ายเชื้อเพลิงจากอากาศยาน และประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้น เพื่อจัดนำ รถยกเข้าพื้นที่ทางวิ่ง ดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้มีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้น จำนวน 17 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินลงท่าอากาศยานภูเก็ตได้ จำนวน 7 เที่ยวบิน
2.เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตได้ จำนวน 10 เที่ยวบิน
ขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินโดยตรงกับสายการบินที่ได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
ท่าอากาศยานภูเก็ต ขออภัยผู้โดยสาร ที่ไม่ได้รับความสะดวก