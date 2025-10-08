โฆษก ทร.ขออภัย เครื่องบินตรวจการณ์ T-337 ขัดข้องระบบล้อ ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต

โฆษก ทร. ขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเครื่องบินตรวจการณ์ T-337 ขัดข้องระบบล้อ ทำให้ขวางรันเวส์สนามบินภูเก็ต พร้อมเร่งเคลื่อนย้ายยันไร้ผู้บาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานภูเก็ต แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นทราบว่าเป็นเครื่องบินตรวจการณ์แบบที่ 1 Cessna O-2 (T-337) ของกองทัพเรือ มีปัญหาระบบล้อกางไม่สมบูรณ์ จอดขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต โดยคาดว่าจะทำการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. หรืออาจเร็วกว่านั้น จึงทำให้เครื่องเครื่องสายการพาณิชย์ไม่สามารถลงจอดที่สนามบินภูเก็ตได้ในช่วงนี้
พล.ร.ต. ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เครื่องบินที่กีดขวางรันเวย์เป็นของกองทัพเรือ เป็นเครื่อง T-337 ซึ่งกำลังขึ้นปฏิบัติภารกิจตามปกติในการลาดตระเวนทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบ ลำเลียงยาเสพ เข้ามาทางทะเล หรือการป้องกันระวังการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย โดยเครื่องดังกล่าวมีปัญหาในระบบล้อ ทำให้กีดขวางรันเวย์ขึ้นลงของสนามบิน ขณะนี้กองทัพเรือจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องบินดังกล่าวเพื่อไม่ให้กีดขวางรันเวย์ และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
“กองทัพเรือต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกเนื่องจากระบบล้อของเครื่องบินเกิดปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลื่อนย้ายให้พ้นการกีดขวางรันเวย์โดยเร็ว” โฆษกกองทัพเรือกล่าว
สำหรับเครื่องบิน T-337 เป็นเครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ 1 หรือ Cessna O-2 Skymaster สังกัดกองทัพเรือ ประจำการมาแล้ว 42 ปี